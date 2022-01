O frio voltou a ser sentido na Itália. As temperaturas são esperadas nos próximos dias em 3B Meteo

Tempo de estudo

1 minuto, 30 segundos

O inverno retorna à Itália

Primeiro Dificuldade O Ano Novo realmente quebrou a parede anticiclônica que dominava as festas de Natal em nosso país. Como resultado, uma porta se abriu Correntes frias do norte O que foi feito está causando mais declínio Temperatura Na Itália. Mas vamos ver em detalhes como serão as próximas horas e dias.

Temperatura na quinta-feira. A onda de calor continua no centro-norte, mitigando temporariamente durante o dia, à medida que o sol se põe. No entanto, com exceção da Ligúria e do Lácio, não excede 10 C na maioria das regiões centro-norte. Possíveis geadas noturnas no norte. Dia ameno no início do dia no sul, pico de 15-16 ° C sobre Puglia, Calábria Jônica e o leste da Sicília. Também aqui a temperatura desce com o anoitecer.

Temperatura mínima na quinta-feira

Temperatura máxima na quinta-feira

Temperatura sexta-feira. No centro-norte é frio, com temperaturas tão baixas quanto -3 ° C e tão baixas quanto + 3 C, com geadas generalizadas em alguns trechos dos vales alpinos, montanhas e planícies. Faz frio mesmo durante o dia com altas temperaturas de 5 a 7 C. No sul, a temperatura cai, mas no geral ainda é aceitável, com um máximo de 10-12 ° C nas áreas costeiras.

Baixa temperatura sexta-feira

Temperatura máxima de sexta-feira

Temperatura no sábado. Muito inverno em toda a península. Pelo menos entre -4 e + 1 ° C abaixo de zero nas planícies do norte e no meio das montanhas com geadas no interior. Mesmo frio no sul, apenas ameno na Sicília. 5 a 9 C no norte e centro e 9 a 12 C no sul.

Temperatura mínima de sábado

Temperatura máxima de sábado

Temperatura de domingo. Frio extremo no meio com queda de neve em baixa altitude. Pelo menos -10 ° C nos Apeninos Centrais, negativo nas planícies e na costa adriática central do interior. Declínio da temperatura no sul As temperaturas no norte e nas ilhas permanecem inalteradas.

Temperatura mínima no domingo

Temperatura máxima de domingo

Mantenha-se atualizado sobre as notícias do tempo, previsões e notícias do tempo na Itália e em todo o mundo, consultando nosso jornal >> Notícias.

Siga 3BMeteo no Twitter