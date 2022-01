Calciomercado Milão: A oferta está aí, os portugueses estão chegando

O Milan olha para o futuro. Além de ser rebaixado, um novo substituto será buscado no meio-campo com a despedida de Frank Kessie. O último A ideia do mercado de transferências de Milão leva à velha bola de Maldini.

Calciomercado Milan, como o meio-campista português

Renato Sanchez, o antigo homem do mercado de transferências do Milan, encontrou sua dimensão em Lille. Depois de uma complicada experiência na Alemanha, ingressou no Bayern de Munique proveniente do Benfica por 40 40 milhões, e com algum crédito na estreia, Renato Sanchez no Lille atingiu a sua verdadeira maturidade ao nível do futebol, onde também conquistou o Campeonato Francês. .

No entanto, a estrela portuguesa, nascida em 1997, está à procura de novos clubes importantes. O Milan segue o perfil de Renato Sanchez há algum tempo no mercado de transferências.

Mercado de câmbio de Milão, competição para Renato Sanches

Olivier Letang, o presidente de Lilly, disse em outubro que tinha um contrato com Renato Sanches e só o venderia nas próximas sessões do mercado de câmbio se o clube francês tivesse planos genuínos.

Milan alertado para mercado de transferências, há competição do Barcelona em Renato Sanchez Ele está interessado em. As negociações com o Lille só ocorrerão se realmente representarem a melhor oportunidade de mercado para a equipe Blaugrana a um preço acessível.

Renato Sanches (LaPresse)

Mercado de Câmbio: oferta de Barcelona para Renato Sanches

O Barcelona parece estar seguindo os passos de Renato Sanchez, um jogador de futebol que ele já tentou contratar no mercado de transferências no verão passado, embora não tenha conseguido convencer o Lille. A equipa treinada por Xavier após a chegada de Danny Alves e Ferran Torres quer continuar a fortalecer a sua equipa e agora aposta tanto no avançado como no médio para finalizar a equipa.

De acordo com as últimas notícias do mercado de câmbio, relatório fichajes.net, eles veem O Barcelona está interessado no gol de Milan Renato Sanchez. A primeira oferta do Bluegrana Club pela Lilly, no valor de US $ 25 milhões, já está pronta Euros para arrebatar os portugueses aos franceses.

