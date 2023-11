Áudio entre Silvio Berlusconi e Alessandra Sorcinelli: “Para vocês, as casas e ações do Mediolanum”. E repete: “Entrega no final dos processos”.

Cinco postagens Ele ouve o áudio de uma chamada telefônica Sílvio Berlusconi falar sobre um Contrato de empréstimo Qual é isso Entrega final para você casasEle se tornará sua propriedade assim que pudermos”, ou seja “No final das provações”. E não só isso: há também o que parece ser a promessa de pacotes Ações Desligado Mediunidade. “Levar para casa 300 mil euros por ano – Diz o fundador da Forza Italia – É como ter dinheiro. Vocês são mulheres para o resto da vida.” Então ele ataca novamente Alessandra SorcinelliRuby Derr foi acusada e absolvida no setor imobiliário após julgamento Deauville ele perguntou interiormente Dezembro de 2023 retornar Vila de BernaregioO empréstimo foi concedido pelo ex-primeiro-ministro falecido em 12 de junho.

Uma casa geminada de uma determinada propriedade Bárbara Guerra. Ambas as mulheres foram absolvidas no caso Processo Ruby Ter. Agora Sorcinelli, como Guerra há cerca de vinte dias, publica Áudio Nele, ele explica em postagens no Instagram, em sua opinião “O desejo Por Silvio Berlusconi compensação Anos depois o abaixo-assinado Lama da mídia Por causa de um processo que durou mais de 10 anos.” Perto do final de um dos pergaminhos, Sorcinelli também se filma chorando. Postagem Registrada Ela é convidada a sair da villa, usando a gravação Cadela é melhor ficar com meu dinheiro da estrela pop RihannaEle recita em um verso “Pague-me o que devo”. Mas o que diz Berlusconi no áudio gravado por Sorcinelli?

A julgar pela passagem, esta conversa remonta a pouco antes da eleição Presidente da RepúblicaPara qualquer cargo de fundador Força Itália Ele aspirava com determinação. Você pode ouvir a voz dele explicando que ele pode se tornar um “em fevereiro” Se isso acontecer, os processos são basicamente encerrados, pois caso contrário “Seria devastador.”, diz Berlusconi. Antes, porém, o ex-primeiro-ministro fala do contrato de empréstimo, que é “uma entrega firme da casa a si, que passará a ser sua propriedade assim que pudermos”. Traduzido: “No final dos testes”, ouve-se Berlusconi explicando. No dia do nó Questões legaisO fundador da Forza Italia já tinha deixado claro a Bárbara Guerra que o registo não poderia acontecer de imediato. “Porque isso seria escandaloso.”. No julgamento de Ruby Ter, o líder da Forza Italia foi acusado comprado – Esta é a tese do advogado – Silêncio da Cena Mulher e outras convidadas nas festas de Argor.

Porém, em outro áudio, fala-se também em pacotes de títulos da Mediolanum: “Estou lhe entregando as ações da empresa Mediolanum que estou distribuindo. Dividendo de 10% de valor em Torta. Você tem ações valiosas Três milhões E leve para casa 300 mil euros por ano. É como ter dinheiro.” “Vocês são meninas para o resto da vida”. Berlusconi também propõe outra possibilidade: “Você só quer se me contar 1.5 milhões Então e 1,5 ações – explica o ex-cavaleiro – vou te dar 1,5 milhão de ações e vai valer a pena. 150 mil euros, mas os outros 1,5 milhão não fizeram nada.” Segundo a família Berlusconi, o contrato de empréstimo em nome de Guevara e Sorcinelli “expirou” com a “morte do Dr. Berlusconi”. A propósito, despacho daqui Empresa Imobiliáriado pedido devolução de propriedade Com a carta de registro enviada em outubro passado.