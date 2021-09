Hellas Verona-Roma, outra novidade do mercado

As escolhas de Marino para uma viagem à Hellas Verona estão começando a enviar outro sinal claro do mercado.

A Roma está hoje no palco do Estádio Pentecostal de Verona. Geolorosis é chamada a desafiarOlá O quarto dia do Campeonato da Série A. Antes deles Igor Tudor descobriu uma nova equipe que se estreou como treinador. Jose Ma Rhino Não faz cálculos e envia Excelente treino Ele tem à sua disposição, apesar da rodada no meio da semana tornar o calendário Geolorosi particularmente denso. Na verdade, era a vez da Roma x Udinese, antes do clássico ser marcado para o sexto dia de quinta-feira à noite. Três reuniões em sete dias com Derby como base. No entanto, Marino não desistiu dos seus fiéis e com excepção de Matthias Vina – lesionado e não convidado – e Henrik Miquitarian – no banco devido ao cansaço – ele coloca em campo tudo o que tem no início desta época.

A escolha surpresa do Pentecostes para substituir a Arménia: Stephen El Sharavi parecia ser titular, mas o treinador português queria Eldor Shomarotov.

Leia mais: Calciomercado Roma, Purificação Total | Novo presente para Maw

Leia também: Calciomercado Roma, uma chance do United Eu acertei um desconto

Hellos Verona-Roma, Reynolds rejeitou nem mesmo no banco

Mas as escolhas do treinador português também podem ser explicadas em vigor Mercado. Decidiu nem trazer o banco Brian Reynolds Soa como o décimo quinto Rejeição O lado direito da América. O titular está nessa posição Rick Carstorp Mas Mourinho insistiu em mais de uma ocasião que não poderia substituir ninguém igualmente na equipe depois do holandês. Durante a partida da liga da conferência contra o CSKA de Sofia, na noite de quinta-feira, ficou claro que o treinador não confiava em Reynolds. No meio do caminho, quando viu a mudança de Carstarp, Mourinho quis abraçá-la Ibnes Para o papel de lateral direito, em vez de titular americano. Uma indicação clara de como é essa situação James Pinto A visão do mercado de janeiro já deve ver um reforço.