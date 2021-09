Eslovênia x Itália 2-3, Voleibol Asuri também campeão europeu

Você nem imagina os melhores contos de fada Wally assim. Campeão europeu Com homens, 3-2 No Eslovênia, Depois das meninas 3-1 Sérvia. Isso é inacreditável, porque os assírios eram menos populares e correm risco quando saem de casa jogos Olímpicos, Com ‘Argentina, Em vez disso, eles são campeões. Dezesseis anos depois de Roma, mesmo nos play-offs, mas 0-2 acima. O ouro está vindo para a Itália, Lipencio Conte está encantado, o técnico histórico que vive toda a época de ouro do nosso voleibol, com o Velasco desde 1989. Um terço do século, emocionante.

Protagonista inesperado Yuri romano, De Monza, entrou no quarto set PinaliPor outro lado, mudou o rumo da competição. Alessandro também é visto no desempate Micheletto, Mas continuou Lavia, Entrada Richie Por கலாசி No centro, regressão Anjani E Palazzo, A recepção muitas vezes terminava em crise. E então, é claro, Simon Giannelli: “Estou orgulhoso de ser italiano”, conclui o capitão.

Ainda está lásexta-feira A Eslovênia, um país com uma população de mais de dois milhões, cresceu em muitos esportes. Por exemplo, quem perdeu o primeiro título internacional de vôlei esta noite, basquete, ciclismo. “Nosso segredo – argumentou o capitão Dine Urnad – é o treinamento de muitos, inclusive crianças, na rua. O principal é nos movermos e, assim, criarmos campeões”. Gianni ct, em 2015, e há dois anos, com sucesso Sérvia.

A Itália havia cruzado a linha, temendo que não fosse mais do que um quarto, dizia-se. Mas como metade da equipe se mudou de Tóquio, ele ganhou a Copa CEV. Alberto já estava ansioso por isso desde o desfile GiulianiMais jovem do que ele, há uma criança sobressalente em Ravenna. Esta é uma celebração para a Fefi, especialmente em Buglia Por georgie, Após três títulos mundiais, no auge de sua carreira no banco.

Inicialmente lutando contra o ataque azul, o órgão esloveno percebeu-se em serviço superior, enviando Fabio Palazzo, até mesmo o livre Paduano, do Camboja à crise. O primeiro set vai mal, 22-25, problemas com a recepção, desempenho da Eslovénia no serviço e Urnad Mostrar. O início de Micheletto é complexo, com excelente ponali e Lavia, Ferdinando de Giorgi paciência, ouvindo o jogo, mas não sendo ouvido. Em oito partidas europeias, os assírios não perderam o primeiro set.

É melhor começar com um segundo precoce, com uma vantagem inicial e um saldo de oito. Precisamos de um momento de impulso para de Giorgi, equilibrado por Gianelli na Itália, e Sepulz, Para Uma liga. Temos no centro, com o ataque de Anjani e na parede de Kalasi, a longa troca com Lavia chegando +3. E graças às defesas do Paduan Palazzo, Asuri encontrou a continuação ofensiva das vitórias anteriores.

UMA Katowice O público é mais esloveno, eles estão pelo menos 1. encantados. Giuliani fala italiano, mesmo com expressões comuns de nossas gírias. A parede de Micheletto dá 19-16, com Urnad adivinhando outro contra-ataque negativo. No pulso de Giannelli, a parede de Anjani chega para remover os benefícios. Cossamernic sob retirada de oxigênio sob Eslovenos, Lavia e Michelito. As paredes de Lavia e Pinali (existem 5 nesta área) atacam com 25-20. Depois que todas as mulheres venceram o Campeonato Europeu após perderem o primeiro set, a recepção dos azuis melhorou.

Giuliani foi libertado em um ponto longo, parecendo Giovanni Guia Com as mulheres da Turquia, dois erros cometidos por Urnad levarão ao bom italiano. Agência No meio ele é duro, mas corre para o primeiro erro. Giannelli insiste em Lavia à noite. Sepulgin diagonal e resultado de ás 8-11. “Jogamos bolas táticas, para ampliar as ações”, questiona Fefè De Giorgi, que adora bolas sujas. O saque bem-sucedido de Giannelli deixa Assura um momento mais perto do contra-ataque de Stern. Pinoli perde seu desempenho, com Bajenk e Stern descobrindo-o, 11-16, em serviço no centro. Lá o terceiro conjunto foi comprometido e finalizado em todas as possibilidades. “Seja paciente e fique em ação por muito tempo, não se apresse em fechar pontos”, o treinador pede novamente. Finali vem de uma temporada temperada e, em Ravenna, ele marcou um bilhete, mas o contra-ataque não veio, apesar da defesa de Picinelli ter entrado no Palazzo de graça. -2 requer bug Sebulgin, Budge tem uma reação ao bloqueio de Anjani e até 20 está com Gianelli em serviço. Oposto Stern (com dois ases, no Palazzo), responde a Anjani no mesmo orçamento. É 20-25.

No quarto set Yuri Romana entra na final, aos 24 anos faz sua estreia na A1 nesta temporada, com o Milan, faz uma boa repercussão, de 2 a 6 rapidamente se equilibra. Uma longa troca de Cebulj, mãos e fora, mais um indicador de uma longa competição ao lado dos menores favoritos. Dupla italiana de canhotos, Romane tem precisão e Michelotto. O ponto de contra-ataque de Lavia estava faltando para o anterior. O rebatedor da Calábria é a inspiração para chegar ao tie-break, com três rebatidas e uma enterrada. No entanto, de +4, a Eslovênia se curou, e na parede 21-20 afetada pelas folhas de Kalasi, Richie entra em seu lugar. Que paredes. A invasão sérvia faz o resto, com o ás dos romanos e o apoio de Lavia: 25-20. A recepção, o ataque e os muros fazem a Itália subir por 2-2.

Die Break Esloveno, inicialmente, rebatidas de contra-ataque e uma defesa de cabeça. Roman também se impressionou, acerta a barra e fecha 3 entre as linhas diagonais e longas, surpreendendo. Micheletto se levanta, uma parede e dois ataques. No Campeonato Europeu afetado pela Eslovênia, você pode ouvir os fãs italianos, até mesmo os poloneses torcendo pela Itália. A folga de Lavia está chegando, e espero que aconteça exatamente em 9-7. Com o craque de Michelito, 112 vezes, na pátria, a Eslovênia entende que desta vez não será ouro. Outra está chegando, a homenagem perfeita a esse forte jovem de 19 anos, que poderia sediar mais 3 Olimpíadas. Esta é a contagem regressiva para o ouro: Lavia, falha de Bugens, Richie no meio, 14-9. Sebulz errado, 15-11.

Talvez nem 33 anos atrás, 3-1 na Suécia, assinou Velasco, O que é muito inesperado. Este é o 7º título europeu e 4 medalhas de prata e 3 de bronze, 6 etapas olímpicas, 4 campeonatos mundiais, 15 ligas mundiais, 5 Copas do mundo e 4 Copas dos Grandes Campeões. Sem ouro olímpico, esta equipe vale a pena Paris 2024. Por outro lado, sua média de idade é 23 anos. Bronze é da Polônia, Sérvia, os campeões em título, 3-0. Mas a festa foi italiana, mesmo para a sexta-feira de Giuliani, quando seu amigo Feffe marcou no xadrez.

Eslovênia-Itália 2-3, relatório do jogo

Quebra de equilíbrio

11-15 Italvalli Campeão Europeu Masculino

8-12 Lavia para +4

7-11 Segundo ace consecutivo para Michelotto

7-9 Lavia assinou o empate em +2

7-8 Assíria na vanguarda da mudança de campo

5-6 Contra-passe azul com parede de Michelotto

5-4 Canos para marcar os Balcãs

3-3 Romane resolve a pontuação

3-0 O tempo de de Georgi acabou após o terceiro ponto dos eslovenos

1-0 Ingresso para os Balcãs

Quarto set

20-25 O desafio recompensa o blues: vamos para o tiebreak

20-23 Invasão dos Bálcãs, Itália retorna a +3

15-18 Eslovênia reduz intervalo de ataque

14-17 Lavia errou depois de três passes

13-15 Blues vai para +2 com o ingresso de Lavia

13-13 Lavia recebe um ponto igual

11-10 Erro ao servir Micheletto também

9-9 Romane marcou cinco de cinco

6-5 Micheletto nos leva a -1

5-3 Itália não desistiu

3-1 A nova extensão da Eslovênia está em sua quarta fase

0-1 Marcas com tubo Michelitto

Conjunto Terso

25-20 O terceiro set é da Eslovênia, a final ascendente do Blues de de Giorgi

23-20 Parede de vitórias da Eslovênia voltando da Itália para +3

20-20 Ingresso de Giannelli

20-17 Kalasi está de plantão

18-14 Ponto esloveno após uma longa transferência

17-12 Expansão dos Balcãs, agora +5

14-12 Idoso para obter a pontuação

13-10 Os Bálcãs ainda estão em +3

10-8 Outro ponto para a Eslovênia

6-6 Eslovenos são iguais

0-1 Siga-os para atingir o alvo agora

parte II

20-25 A tela cai no segundo set: Itália restaura equilíbrio

20-22 Lavia vai atingir a marca do cano

19-21 Vitória pela primeira vez para os homens de Giuliani

18-19 Eslovênia está se aproximando

14-18 Fora do muro da Eslovênia

13-16 Alongamento do blues

13-12 Anjani comete um erro

12-11 A Itália também é a culpada pelo serviço

10-10 Arnad de poder

9-9 Os eslovenos levam o placar para a invasão de Anjani

7-8 Intercâmbio infinito da Eslovênia

4-6 A parede azul contamina o ataque dos eslovenos: este é um ponto para eles

3-5 O melhor rápido da Eslovênia

1-4 A primeira extensão para a Assíria

0-1 Michelotto encerra com perguntas e respostas intermináveis

Conjunto Primo

25-22 O primeiro conjunto é da Eslovênia

24-22 Dois setballs para os Balcãs

23-21 Lavia reduz ainda mais a distância para a Itália

23-19 Eslovênia retoma serviço

22-15 Erro novamente a serviço dos homens de De Giorgi

17-14 Pinoli se recupera do erro no atendimento e ganha outro ponto

15-11 Eslovênia consegue manter a vantagem

14-10 O muro esloveno avança para +4

12-10 Pinnacle novamente por 12-10

10-6 Terceiro ás da Eslovênia. 7-5 Esmagando Daniel Lavia determina o resumo da Itália.

9-6 Micheletto foi autorizado pelo árbitro por subir com a bola.

8-6 Pinoli procura os braços altos da parede, mas os encontra.

7-6 Micheletto também entra em jogo: ele abre e a Itália se aproxima da Eslovênia.

4-3 Violação da Eslovênia: o desafio ouvido. Assíria novamente.

2-0 A Eslovênia começou muito bem, com dois pontos de vantagem.