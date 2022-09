Inundações de março: 11 mortos, pequeno Mattia e uma menina ainda desaparecidas – Chronicle

Atualmente, 11 pessoas morreram nas dramáticas inundações de março. A última vítima descoberta foi identificada: Michael Bompresso, 47 anos, irmão do ex-prefeito de Arcevia Andrea Bomprezzo. Ele dirigiu seu carro, afogou-se na água e na lama e depois pescou no rio Misa. Agora desaparecidos: a menina Mattia, de 8 anos, e Brunella Sio, de 56 anos, que estava no carro com a filha.

Instituto ANSA “Saia do térreo e vá para o andar superior, não fique embaixo de plantas ou prédios desprotegidos, se possível fique em casa”: é a chamada em forma de ordem, é o prefeito de Senigallia, Massimo Olivetti. , publicado há algumas horas. Ao seu povo… (ANSA)

Eles passaram a noite sob luz fotovoltaica Uma busca por pessoas desaparecidas seguiu o mau tempo que atingiu a área há duas noites.

“Assim que as empresas declararam estado de emergência devido ao clima excepcionalmente ruim que atingiu a região de Marselha, API pedirá aos bancos que retenham hipotecas de pessoas afetadasPara tais emergências, com base em protocolo firmado com defesa civil e associações de consumidores. “Isso é declarado na especificação da API.

A família Della Valle oferece à região de Marche “a soma de um milhão de euros Em apoio às pessoas afetadas por esta terrível tragédia “. Ele faz um apelo, lê uma nota”, pedindo a todo o mundo empresarial que apoie e ajude as pessoas e regiões que foram duramente atingidas de todas as maneiras possíveis.

Na margem direita do rio Misa, próximo ao distrito de Borgo Molino, já inundado há dois dias, Senigallia tem preocupado a administração municipal. Trata-se de uma dilapidação de dimensões limitadas de cerca de 1,5 metros, no entanto, em caso de nova cheia, pode criar outros problemas. Uma reparação temporária e muito urgente do derrame localizado imediatamente após a ponte da autoestrada A14 foi planeada durante o dia seguinte à notificação imediata da defesa civil regional. A área, que ainda está lutando para limpar devido às recentes inundações, foi inundada em 2014. A administração senegalesa atribuiu a origem do vazamento ao derramamento do rio Misa de suas margens entre quinta e sexta-feira. Há dois anos houve um reparo na margem direita. Verifique a posição de todas as escotilhas no fundo do mar por onde escoam as valas da pequena rede de água, para garantir que a água da chuva escoe bem ou pelo menos evite que criem mais transtornos. Enquanto isso, os fortes ventos no território senigaliano diminuíram e não chove mais: do município de Senigallion, eles informaram a todos os voluntários e cidadãos particulares que podem retomar a limpeza e a evacuação de suas casas. Devido a perturbação.

Carabinieri nos escritórios da região de Marche para obter documentos úteis para a investigação A inundação que começou na noite de 15 de setembro entre as províncias de Ancona e Pesaro já matou 11 pessoas na região de Senigallia. Os militares, em muitas ocasiões, foram além dos escritórios de defesa civil. A aquisição é um procedimento normal necessário para reconstruir eventos e verificar se todos os procedimentos corretos foram implementados. Não se fala em sequestro agora. “Sim, eu sei que houve pessoas da Arma – confirma Stefano Aguzzi, Conselheiro Regional da Protecção Civil – estão a cumprir o seu dever, estamos a pensar em resgatar as vítimas e os desaparecidos”. A região está atualmente desfrutando de um clima tranquilo. “Irei um dia a Beceres para ver a extensão dos danos, pois é a área mais afetada. Não houve vítimas”. As investigações contra pessoas ainda desconhecidas estão sendo realizadas pelos Carabinieri da Unidade de Investigação do Comando Provincial e os Carabinieri Florestais coordenados pelo Ministério Público de Ancona.