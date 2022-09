Espanha e Portugal aprovam a adesão da Finlândia e da Suécia-La Ronde à OTAN.

Ratificada pela Assembleia da República sexta-feira, 16 de setembro A entrada da Finlândia e da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte traz a expansão mais significativa da aliança desde a década de 1990, a um passo da resposta da OTAN à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Parlamento de Portugal, com 230 lugaresOs dois países nórdicos da OTAN aprovaram o pedido por 219 votos a 11, com apenas os comunistas e o Bloco de Esquerda votando contra.

“Ao aprovar a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO, o Parlamento reforça o seu compromisso com a paz na Europa, a segurança colectiva da região euro-atlântica, mas também os direitos humanos e a democracia”, afirmou durante o debate. Do Partido Socialista no poder.

Parlamento Espanhol Ele deu sua aprovação no dia anterior.

A Finlândia, que compartilha uma longa fronteira terrestre com a Rússia a leste e a Suécia a oeste, se inscreveu para se juntar ao bloco de 30 nações em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, abandonando décadas de neutralidade na política externa. .

Os aliados da OTAN assinaram o Protocolo de Adesão em julho. O protocolo deve ser ratificado pelos parlamentos de todos os estados membros antes que a Finlândia e a Suécia sejam abrangidas pela cláusula de salvaguarda da OTAN, que considera um ataque a um membro um ataque contra todos.

Após aprovação de Portugal e Espanha, ficam apenas na lista de espera Hungria, Eslováquia E Peru.

A Rússia vê a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN como um movimento desestabilizador, enquanto a Turquia de Erdogan continua sua vaga ameaça, combinando um pedido para permitir a deportação de supostos terroristas curdos e suspender a proibição de certos tipos de voos.

(Foto do Twitter da legenda: Votação no parlamento de Portugal)