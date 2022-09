Um plano para um tanque de expansão quarenta anos atrás

45













Uma bomba de água repentina e imprevisível, é claro. Mas entre as causas catastróficas enchente vença isso Marche Em 15 de setembro o boicote e a Falha ao executar tarefas Em defesa do território. Como um Tanque de expansão via Misa proteger Senigallia: O primeiro projeto teve início em 1982, já com verbas alocadas, mas as obras ainda não estão concluídas.

Um tanque de expansão em Misa: Primeiro projeto em 1982

Misa é Inundação na quinta-feira, 15 de setembro, causando estragos nos municípios de Arcevia, Barbara, Ostra, Trecastelli e Sengallia. 11 pessoas morreram na enchente até agora.

Um córrego fluindo em Senigallia Um rio furioso 45 Quilômetros Comprimento: Imprevisível, aumentando muito seu alcance em um curto período de tempo. Já existe Inundado muitas vezes Nas últimas décadas: 1940, 1955, 1976 e 2014.

Daí a necessidade de intervir e realizar obras hidráulicas capazes de evitar inundações ou pelo menos reduzir seus efeitos desastrosos. O primeiro projeto para o tanque de expansão data de 1982 Misa para proteger Senigallia das inundações.

O projeto previa inicialmente um grande tanque com capacidade de 3 milhões de metros cúbicos, posteriormente reduzido para 800 mil metros cúbicos, no povoado de Petolelle, a 8 quilômetros da foz. eles vieram 4 bilhões de liras foram alocadosMais tarde foi transferido para a província de Ancona, mas a obra ficou no papel.

Imagem das inundações de 2014 em Senigallia

Misa, outros projetos após as inundações de 2014

o 3 de maio de 2014 Misa ressurgiu das margens de Senigallia: uma onda de água e lama inundou a cidade, de modo que Três pessoas morreram. Também se falava em proteger toda a área de drenagem de Misa.

“Reorganizaram os afluentes, limparam os leitos de árvores e arbustos e fortaleceram as margens”, lembrou Mauricio, então prefeito da Senegalia. MangialardiAgora Conselheiro Regional da Oposição.

O governo e a região de Marche começaram a trabalhar. Em 2014, foi criado por um executivo liderado por Matteo Renzi Sistema de trabalho contra instabilidade hidrológica Liderado por Erasmo D’Angelis.

Outros planos de obras hidráulicas foram feitos: enviados pelo Conselho Regional liderado pelo democrata Luca Ceresioli Plano para seis tanques de expansão No curso de Missa. Estrutura do Palazzo Sigi 45,2 milhões foram destinados.

Trabalhos fantasmas

Embora os fundos já tenham sido alocados, os projetos ainda não viram a luz do dia. Entre atrasos e burocracia. Demorou cinco anos para abrir o concurso para o primeiro tanque. Enquanto isso, o governo de Conte fechou a estrutura de trabalho e deixou a região em paz.

Ex-governador de desfiles vai à República Sericioli “As obras eram para a província, depois como as províncias foram abolidas elas foram para a região, depois para a confederação da restauração”, explica. Junto com isso, ele acrescenta: “Dificuldade em realizar desapropriações, devido a lentidão devido às restrições de Anak, protestos de grupos, etc.”

Os fundos foram sacados e o trabalho começou

Em 2020 o guia da região de Marche vai para Francesco Akroly Irmãos da Itália. Uma de suas primeiras ações como Comissário foi combater a instabilidade hidrológica Abolição do financiamento regional (4 milhões alocados pela Ceresioli).

O processo do tanque de expansão da Misa continuou em meio a vários atrasos e contratempos. E dois anos depois, em abril passado O canteiro de obras está finalmente aberto Em Bettole. Se o prazo for cumprido, a obra será concluída em 2023. 43 anos após o primeiro projeto.

Será até agora Procurador de Ancona Aquilo é abriu uma investigação Para esclarecer os atrasos e possíveis negligências na inundação Você perde empregos Isso reduzirá os efeitos das inundações de Misa.

Um funcionário regional foi preso há dois meses por suspeita de aceitar subornos Ajuste de contratos de manutenção Rios comuns incluindo Misa.