A neve está chegando, e quando cairá nas planícies, e as datas estão próximas

A neve deve retornar aos níveis baixos na próxima semana



Está frio na Itália! As áreas interiores entre Marche e Abruzzo já estão cobertas de neve escamosa até o sopé; Cuidado, haverá chances de neve fresca nos próximos dias até mesmo nas planícies de algumas regiões.

Como esperado, a Perturbação Ártica de Átila causa nevascas generalizadas nas regiões centrais e no alto das terras altas, e a Dama Branca também atinge Molise. Estamos localizados em Capracotta (Isernia), o segundo município mais alto dos Apeninos, a cerca de 1.421 metros acima do nível do mar.

A partir de domingo, 26 de novembro, o ar mais frio de origem ártica chega do norte da Europa e fará com que as temperaturas baixem ainda mais e se espalhem. O clima está abaixo da média. Será positivoAcúmulo nas camadas inferiores de ar gelado Na verdade haverá preso O Vale do Pó é chamado esse tipo de bacia no jargão meteorológico Travesseiro frio.

E tenha cuidado quando Semana que vem Eles são esperados Perturbação de pelo menos 2 pulsos Capaz de causar precipitação, incluindo neve.

na noite de segunda-feira, 27, e na madrugada de terça-feira, 28 de novembro Aqui está Primeira frente Descendo do Norte da Europa, formar-se-á um redemoinho ciclónico que atingirá a bacia do Mediterrâneo e depois se posicionará entre o Mar da Ligúria e o Mar Tirreno: como resultado, o tempo irá deteriorar-se rapidamente, e precisamente graças à almofada fria e. Em baixas temperaturas, A neve pode atingir as planícies do Piemonte . Naquele dia Os Alpes A queda de neve esperada será muito intensa e intensa e poderá atingir acúmulos 60 cm acima de 1500 m No final do evento.

A Segunda motivação O tempo frio pode atingir a Itália entre quinta-feira, 1º e sexta-feira, 2 de dezembro Ainda é possível Neve até as planícies do norte . É razoável esperar rajadas (talvez misturadas com chuva) em cidades como Turim, Vercelli, Novara, cunha, Varis, PáviaMas faça Milão E Bérgamo. No entanto, dada a longa distância temporal, teremos a oportunidade de voltar a isto nas nossas próximas atualizações meteorológicas. O ar frio chega à Itália: possível neve na próxima semana

