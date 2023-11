Follonica vem ao Vecchio Mercado esta noite

“The Heat” do Gamma Innovation Hockey Sarzana, no palco do Vecchio Mercado, onde desafia o Follonica na nona primeira mão do campeonato. Rossoneri e Maremmani estão empatados em terceiro lugar na classificação com dezesseis pontos. O Follonica chega à competição depois de uma derrota por 4-2 no terreno do Forte dei Marmi, e os rossoneri sofreram um empate “engraçado” em Valdagno, a 18 segundos da sirene. A equipe rossonera estará desesperada para voltar às vitórias e o adversário certamente não será fácil. Contra o Follonica, a pedido do presidente, o time português comandado por Sergio Silva precisará de uma invenção gama melhor. Os ex-irmãos Cgc Baozzi e Montigel) Davide e Francesco Panini, do grupo juvenil, foram os artilheiros com 12 gols. Os primos Marco (ex rossoblu) e Federico Pagnini, a nova adição Buralli e a crescente experiência de Bonarelli e Maldini (ex Cgc) são fundamentais. Somente uma grande atuação, vivida com alguns descuidos da equipe de Maremma, poderia dar pontos à equipe de Paolo de Rinaldi, que enfrenta o Follonica em dois jogos fora de casa, em Lodi e Valdagno, que deram apenas um ponto aos rossoneri. O presidente Corona teme pela equipe do Maremma “O Follonica é uma grande equipe, a equipe do Sergio Silva, que sempre dá uma grande demonstração de força e organização em todas as partidas. É uma equipa muito rápida e técnica, uma equipa que não desiste até ao fim, que quer entrar na luta pelo campeonato e ser desmancha-prazeres em Tricino e Forte di Marmi” (foto de Alberto Vanelli Geronimo García em Lodi na rede ).

Sábado, 25 de novembro de 2023 – 20h45 – Palaterzi de Sarzana (SP) Gamma Invention H. Sarzana – Follonica Árbitros de Hóquei: Franco Ferrari de Viareggio (LU) e Paolo Moresco de Marostica (VI)

Assistente: Luca Lossi de Forte dei Marmi (LU) YOUTUBE LIVE