Soluções de viagens: DAP Air Portugal modificou o meu voo – posso reembolsar? | Viajar por

Considerando essas mudanças, exigi um reembolso total, pois todos os meus planos de viagem foram basicamente negados. Cerca de duas semanas depois, a rede aérea me informou que meus voos haviam sido cancelados devido à epidemia do Govt-19 e que os vouchers DAP seriam emitidos. Recordei a rede aérea que o meu pedido de reembolso não se deveu a alterações e contágio efectuados pela TAP.

A Flight Network reiterou meu pedido de reembolso total. A TAP respondeu à rede de voos dizendo: “Vamos aconselhar o departamento no sentido de retirar a decisão do passageiro” e “este processo será encerrado”. Não é muito promissor. Eu entendo que estes são tempos difíceis. No entanto, estou preocupado que meu pedido ainda possa ser rejeitado ou pior, e meu reembolso possa ser adiado indefinidamente. Você pode me ajudar a recuperar meu dinheiro? – John Schmidt, Nova York