Bernardo Silva, cidade no destino: “Essas duas espécies que mudaram minha vida …”

Bernardo silva Não publicado. O meio-campista de Cidade de manchester Ele disse al Site oficial do Clube de Inglês Algumas informações sobre por que ele foi transferido para Jersey Cidadãos. A camisa foi trocada no final de uma importante temporada com o Monaco em julho de 2017 e, principalmente, após duas partidas da Champions League contra o Cardiola.

Visão traseira – Esta é a temporada 2016-17 e Bernardo silva Jogou na França pelo Mônaco. Na Liga dos Campeões, venceu o Manchester City por 5 a 3 na primeira mão e depois perdeu por 3 a 1. O resultado final foi na passagem Cidadãos Mas a “atitude” de Cardiola para com o futebolista português: “Esses dois jogos mudaram o curso da minha vida. Mesmo. Quando publicamos entrevistas No final de um jogo, vi Pep. Ele se aproximou de mim e disse ‘Parabéns pela corrida’.. Novamente: “Esse confronto me levou a jogar na Premier League, o Manchester City queria me comprar no verão e venceu. Eles perguntaram se eu estava interessado e minha resposta foi simples ..”.