Em Roma, Bertini adormece enquanto amamenta seu bebê enquanto seu bebê sufoca

Desligado Júlio de Santis

Uma nova mãe de 30 anos esmagou o bebê que estava amamentando. Foi aberta investigação contra Bertini: as enfermeiras não deveriam ter deixado a mulher sozinha

acabou de passar No último dia 8 de janeiro à meia-noite, Enquanto gritos desesperados sacodem a enfermaria Ginecologia do Hospital Bertini. Mulher italiana de 30 anos, mãe de um menino há 3 dias sem dor. No entanto, o destino reservou um destino mais cruel para ela. Ela adormece durante a amamentação e seu bebê sufoca sob seu peso. Uma enfermeira estava ao lado da mulher chorando. O fardo caiu sobre ela para dizer à mulher qual era a cor de cera da pele de seu filho. Há alguns minutos ela percebeu que a mãe estava dormindo enquanto embalava o bebê recém-nascido. Agora, o promotor iniciou uma investigação sobre a tragédia.

a noite Maria Sabina Calabreta Processo com acusação de homicídio culposo. A autópsia será realizada pelo professor Luigi Cipolloni. A mãe ficou ofendida. Porque seu filho não deve descansar em seus braços. Alguém do hospital deveria ter verificado se o recém-nascido voltou ao berço após a alimentação. Por ser uma das principais causas de morte em recém-nascidos, é ético predizê-la Co-leito, ou seja, uma criança com menos de 5 meses que dorme ao lado dos pais. Um gesto de amor que muitas vezes se torna trágico, pois o aparelho respiratório do recém-nascido mal se desenvolveu e uma leve pressão é suficiente para impedi-lo de respirar. Infelizmente aconteceu entre 7 e 8 de janeiro.

Uma breve reconstituição daquele dia é esta: À tarde, uma mãe pede para ficar com seu filho. Ela quer abraçá-lo, abraçá-lo e amamentá-lo. Ela vive momentos de alegria que só uma mãe de primeira viagem pode sentir. Um menino cujo mundo e sua vida vão piorar. Quem sabe o que acontecerá a seguir. As emoções daquelas horas a desgastam e ela fecha os olhos, sem perceber que seu bebê está sob ela. Os ponteiros do relógio estão correndo rápido. Poucos minutos depois da meia-noite, uma enfermeira anda pelos quartos e vê uma mulher dormindo. Ele se aproxima. Ele vê o que não quer ver. A menina desabou sobre o corpo do menino. Ele puxa. Tente reanimá-lo. Foi uma luta desesperada. Tem um final triste. READ Dinheiro de caridade para Mercedes e o cachorro, destrua-a - Libero Codydino

