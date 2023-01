Casa Bia x Gil Vicente

A Casa Bia recebe o Gil Vicente na capital portuguesa para a última rodada da Primeira Liga no domingo, 22 de janeiro. A equipa de Filipe Martins ocupa a última posição da conferência da Liga Europa, enquanto os Gilistas estão um ponto acima do play-off de despromoção. Arranque Casa Pia-Gil Vicente está marcado para as 19h00

A Casa Bia está atualmente em quinto lugar na tabela da Primeira Liga e deve fazer sua primeira aparição em uma competição designada pela UEFA. A equipa de Filipe Martins tem tido dificuldades no campeonato no Estádio Pina Manic esta temporada, ao mesmo tempo que regista uma percentagem de vitórias de 63%. No entanto, apesar de marcar o segundo menor número de gols em casa (cinco) em toda a divisão, o Keys venceu metade de seus 16 jogos. Promovido da Liga Portugal 2 após o término da temporada 2021-22, o time da capital deve ser considerado uma das surpresas do futebol da atual campanha. A Casa Bia avançou para os quartos-de-final da Dacca de Portugal a 12 de janeiro com uma vitória por 1–0 em Vitória, mas sofreu uma derrota por 2–0 nas mãos do Praia no Estoril quatro dias depois. Domingo vai ser o primeiro encontro no Estádio Pina Manique: o único confronto histórico entre as duas equipas desde a vitória do Gil Vicente nas grandes penalidades na Taça de Portugal, em outubro de 2016. A equipa de Daniel Sousa desloca-se à capital numa posição arriscada na tabela classificativa, procurando repetir o sucesso seis anos depois da primeira visita.

Gil Vicente

Pela primeira vez em cinco anos, o Gil Vicente experimentou a chance de jogar fora da primeira divisão do futebol português, vencendo apenas uma vez na atual campanha da Primeira Liga. A formação de Sousa, que venceu a final de 2022 frente ao Santa Clara, começou o novo ano aquém do ideal ao perder por 1-0 no Bovista a 8 de janeiro. Apesar de ter perdido a estreia em 2023, a equipa de Sousa vai para Lisboa em alta velocidade depois de uma vitória por 2-1 sobre o Vitória de Guimarães no Estádio Pina Manique na segunda-feira.

Novidades das equipes

O treinador da Casa Bia, Filipe Martin, pode estar a ponderar mudanças no onze inicial que se estreou esta segunda-feira frente ao Estoril Bria, depois de ter sofrido no último terço do Estádio Pina Manic. Depois de entrar como reserva no segundo tempo na segunda-feira, o meio-campista Carlos Miguel pode estar no time titular de Gues. No entanto, os donos da casa ficarão sem o atacante Clayton após a expulsão do Brasil no início da semana, e Rafael Martinez terá que substituir o compatriota. O diretor do Gil Vicente, Daniel Sousa, pode ter uma escalação inalterada para a final deste fim de semana, depois que sua equipe venceu o Vitória de Guimarães, pelas eliminatórias europeias. Se assim for, Murilo Costa, Kanya Fujimoto e Ali Alipour vão mais uma vez começar como um trio de ataque atrás do artilheiro Fran Navarro.

Possíveis formações Casa Bia x Gil Vicente

Provável escalação do Casa Bia:

Batista; Polgado, Fernandez, Nunes; Soares, Neto, Brice, Lelo, Cuca; Martins, Antonio

Provável escalação do Gil Vicente:

Kritsyuk; Caracas, Cunha, Araujo, Marin; Carvalho, Abujania; Alipore, Fujimoto, Costa; Navarro