travessia de 5 horas, ondas de 8 m de altura

Viajar da ilha para Lassiomer é um verdadeiro sonho para os passageiros da balsa ponza pendência farmia: A travessia leva uma hora e a tempestade atingiu a ilha enquanto o capitão esperava o tempo mais adequado para fazer a travessia. No entanto, assim que as amarras se romperam, o barco foi forçado a seguir para o mar.

Balsa Ponza-Formia à mercê da tempestade: pânico entre os passageiros

O episódio aconteceu na tarde de sexta-feira, 20 de janeiro.

Enquanto o ‘Corriere della Sera’ estava sendo reparado, o capitão da balsa Lasciomer que liga a ilha de Ponza a Formia esperou que o tempo melhorasse antes de zarpar. Porém, a certa altura, as amarras cederam e o capitão foi obrigado a lançar-se ao largo.

Crédito da foto: TuttoCittà

Naquele momento, um verdadeiro pesadelo começou para os viajantes: as ondas os alcançaram 8 metros de altura A água chega a tocar as poltronas e mesas. Os passageiros que viajavam no barco viveram momentos reais Pânico.

As imagens estão circulando nas redes sociais: nos vídeos mais compartilhados, é possível ver passageiros fazendo o sinal da cruz, enquanto o barco vira.

De fato, devido às condições climáticas adversas, o tempo de viagem foi estendido em uma hora em média em condições climáticas ideais Cinco horas vai cruzar

Até quem vem em terra tem medo

Fotos tiradas por torcedores no estádio também estão circulando nas redes sociais. Do continente de Ponza, de fato, uma mulher comenta: “Essa gente é toda louca”, enquanto o consenso é que o barco não deve navegar.

“Ele deveria voltar”, diz outra mulher. Para os cerca de 120 passageiros a bordo do Laziomer, cinco horas intermináveis ​​estiveram à mercê da tempestade, com o navio frequentemente atingido por ondas extremamente altas.

Felizmente, a única consequência da terrível travessia foi o medo: passageiros e tripulantes, inclusive o capitão, não registraram. ferido.

Pesadelo em Palermo nos dias anteriores

O episódio ocorreu alguns dias depois na extensão Ponza-Formiaacidente de barco Palermo-Nápoles.

O navio La Superba não estava saindo do porto da Sicília quando de repente A fogo Dentro das caixas de garagem. De acordo com a reconstrução, o motor do caminhão pegou fogo.

Em nenhum momento o interior do barco se encheu de fumaça preta, forçando a evacuação. Felizmente não houve consequências, mas de acordo com as palavras do prefeito de Palermo Robert LaGalla O capítulo vai mudar tristeza Se ocorrer um incêndio durante a navegação.