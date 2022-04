De Roma, Defesa para Jalewski e Abraham: a página positiva de Mou está agora no noticiário – Forzaroma.info – Últimas Notícias Roma Calcio – Entrevistas, Fotos e Vídeos

Ontem o treinador ligou para ver o que estava funcionando em Roma. Não faltam mais ideias. Há mais além de Zaniolo e Veretout

O que há de errado? O Vasco foi surpreendido em 1987. Hoje, em 2022, ele parece um astro do futebol Mourinho Em vez disso, ele convida todos a ver “o que está acontecendo” em Roma. Em uma equipe que vem de 10 resultados É possível (mas difícil) lamentar lucros consistentes e pênaltis perdidos contra Ju na disputa pelo quarto lugar. Na verdade, há tantas coisas na equipe do Special One hoje que não é necessário lidar apenas com casos Zaniolo e Veretout. A Roma, idealizada pelos portugueses, já está operacional, à semelhança do plano de reforço do mercado, e ainda precisa de ser implementada para juntar os jogadores de topo que agora jogam acima do quinto lugar.

Melhor proteção contra crimes. No futebol, o provérbio muitas vezes tem que ser invertido, especialmente na nossa liga. Não foi por acaso que a Roma sofreu mais gols, pois sofreu menos gols. Rui Patrício Goleiro com a folha mais limpa da Itália hoje (13) junto com Handanovic. Mou queria a qualificação de um guarda-redes português, mas a autonomia que toda a equipa encontrou. Começando com um pacote defensivo. Pequeno Jogou desde o primeiro minuto 17 dos últimos 19 jogos Campeonato. Ele nunca jogou tanto, mesmo em seu primeiro ano romano. Uma continuação da atuação do gigante inglês que viu o crescimento da Kumbulla E (na área) Ibanes. A configuração de três homens não deixa Maui louco, mas ele dá os melhores resultados com a equipe disponível. Nos últimos 3 meses, a Roma sofreu apenas 7 gols em 10 jogos. Seis deles vieram em três jogos com Verona, Sassuolo e Emboli, visando apenas os últimos cinco. Molina Em Udine. Crescimento que também surge do trabalho de Vin Cristiano e Oliveira Trabalho no meio-campo e extremo Karstorp e Jalewski. READ Clima na Itália - Isso é oficial, com o Almoço Ártico trazendo muita chuva para o norte e além no final do mês. Veja como «3B Meteo

“Eles não falam Jalewski Quem está aqui há 9 anos ou quem está aqui há dez anos em Powell. A crítica de Mou à imprensa pode ser um pouco dura, mas é uma forma de destacar aqueles jovens que foram criados sem críquete na cabeça pelos portugueses. É inegável que o Special One de sua carreira deu amplo espaço a jovens talentos: de Palotelli a Casemiro. McDomine e Morata. Se você merece, você joga. Independente da idade. Jogue gente experiente como Vina no banco e pergunte ao poste de Divoli que pegou a esquerda há um mês. El Sharavi. Se pularmos meia hora em Udine, Zalewski é provavelmente um dos melhores do setor. Teve menos oportunidades, mas Edero Bowe sempre as aproveitou bem, e hoje é considerado a primeira mudança do meio-campo e um importante goleador contra o Verona. Assim como Volpado ou Felix Afena-Gyan Em Gênova. Gana será uma espécie de ídolo em casa e estará na Copa do Mundo. Ele é sortudo.

Segurança apenas? Não, algo na frente está funcionando. Contar os gols da maioria dos atacantes da Roma não é tudo o que Mou lembra. Esta é uma exceção Tommy Abraham Um objetivo está fora de alcance Volk Melhor bombardeiro em seu primeiro ano em Kialoros. O número 9 é o primo de um ano intermediário. Quem precisa? Adivinha. Lorenzo já estava lá e foi promovido no início da temporada Peregrinos. Ele não teve o apoio de todos os críticos como o capitão Abraham, mas pode se gabar de seu recorde pessoal de gols na Série A: 8. Um é suficiente para superar até mesmo o geral (11). Algo não visto no inverno romano, o campo ofensivo agora desfruta de gols do jogo aberto. A dívida vai para o grosso Mikitarista De volta ao Trocar, ele deu classe e imprevisibilidade ao departamento. READ Video Cr7 Panic Fans: Você decidiu? | Social | Social | Jogar e ir embora

4 de abril de 2022 (alteração de 4 de abril de 2022 | 10:00)

