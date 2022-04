Incêndio em San Babila, área Corriere.it e incêndio na seção de controle do bar no escuro

Fora Giacomo Valdolina

O fogo é aceso por cabos de energia subterrâneos. Toda a sala sob as arcadas estava em chamas. Intervenção dos bombeiros e 118: Sem feridos. Fechou a estação de metrô

Fumaça densa, primeiro preta, depois cinza, finalmente branca. E as chamas cobrem todo o terraço do bar sob as arcadas da Piazza San Papilla. Na noite de domingo, pouco antes das 10h no centro da cidade, as tensões entre os transeuntes explodiram quando um incêndio irrompeu no porão de um prédio na esquina do Corso Venice, perto das escadas do metrô. Pilar para a torre acima. Em poucos minutos, os bombeiros chegaram e foram obrigados a aguardar a intervenção dos técnicos da A2a para cortar a energia. As áreas circundantes, por esta razão, permaneceram em estado de escuridão para proteger a estrutura de poder.