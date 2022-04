Mais uma viagem ao Inter, Milão: O projeto milionário mina a confiança de Rosonery

A Inter entrou em um grande caminho para o objetivo rossonero: uma oferta milionária está pronta e definitivamente substituirá completamente as cartas na mesa.

O Milan Derby Este é um jogo inacabado, mesmo nos playgrounds. Depois de rasgar Kalhanoklu Para Rossonaria Na última sessão do mercado, os narcisistas estão prontos para tratar seus parentes com outra grosseria.

Meio-campista turco Tornou-se um soldado básico no tabuleiro de xadrez நெரசுரி, E como seu desempenho despencou, o mesmo aconteceu com os resultados da Inter. Um investimento limitado, portanto, valeu a pena.

E nesse papel precisamente eu நெராசுஇர்ரி Dado o desempenho, eles precisam de um incentivo Vesino, Cogliardini E விடல், No entanto, saindo no final do ano, não se deixe sozinho Simon Insaki, Quem pode contar com o trio sozinho e exclusivamente Brozovic, Barella, Calanoglu.

Inserção Inter Foi confirmado nas negociações para o alvo rossonero, e Marotta E Ajuda Eles já estão trabalhando para arrebatar o sim definitivo.

Leia Mais -> Juventus – Torcedores furiosos gostam de sua cabeça: as palavras mais sérias nas redes sociais

Nome tonto: Inter pronto para qualquer coisa

Estamos a falar do médio Lily e da seleção portuguesa Renato Sanches. Crescendo na juventude da classe 97 Benfica, Desde então, ele foi chamado de volta do Bayern de Munique em 2016, com apenas dezenove anos, com uma quantia incrível de 35 milhões de euros e 10 bônus.

aventura Alemanha No entanto, não saiu como planejado e o jogador saiu da direção no ano que vem Swansea, Então, finalmente, se casar França Para Lírio 20 milhões de euros e 5 bônus em 2019.

Com francês Ele imediatamente assumiu o lugar do titular regular, jogando em 84 jogos e marcando 6 gols nessas 3 temporadas. A melhor habilidade do português não foi tanto a conquista, mas ele combinou excelente técnica, fluidez e força física, o que lhe permitiu com determinação conquistar o título de campeão. França que Lírio Ganhou ano passado contra Paris Saint Germain.

Leia mais -> Inter – Lukaku chama gestão: antecedentes emocionantes, aqui está o que aconteceu nas últimas horas

Papel Renato Sanchez Será contabilizado Intermediário A verdadeira alternativa David Frattasi, Considerando que a negociação com Sacuolo Parece continuar e o preço sobe cada vez mais. Propriedades de português Eles vão bem com módulos usados ​​por um ex-técnico Lácio E insultar os parentes do Milan sempre teve um gosto especial pelos torcedores.

Vamos ver quem vencerá entre as duas equipes do Milan ou se haverá outro rival que arrebatará o jogador de ambos.