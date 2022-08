Soando Cristiano Ronaldo: “Fim de contrato”

Cristiano Ronaldo quer deixar o Manchester United, mas seu futuro continua um enigma até hoje

Atitude descontente mostrada Cristiano Ronaldo No banco, excluído do time titular desde o primeiro minuto, ele colocou lenha na fogueira em uma situação mais polêmica. Sua relação com Manchester United O novo gerente Eric está em um nível muito baixo Dez Falcões Teve de aguentar o mau humor dos portugueses no balneário.

Derrotado na estreia no novo campeonato Liga Premiada contra casa Brighton Era um reflexo do que estava acontecendo em casa Unido. Uma equipe que está mais distraída desta vez do que focada em ideias confusas e rapidamente esquecendo a decepcionante temporada passada. Um cenário que o técnico holandês esperava não ter que enfrentar nos estágios iniciais de sua aventura inglesa afetaria seu trabalho em campo.

Mercado de transferências, Cristiano Ronaldo quer parar no Manchester United

Mau humor Cristiano Ronaldo Nascido há alguns meses: Falta de mérito Liga dos Campeões do Manchester United Obrigou os portugueses a olhar em volta para não abandonar o seu rival favorito. O verdadeiro problema, no entanto, é que os salários monstruosos exigidos pelos atacantes são altos demais para abrir discussões aprofundadas com outros clubes.

Os campeões estão à espera de encontrar um novo clube que garanta a participação do famoso agente português Paulo Barbosa Ele lançou um plano para isso Cristiano Ronaldo Ele trabalha com seu agente, George Mendes. Estas são as suas declarações nas páginas do ‘Sport-Express’: “Todo mundo sabe que Ronaldo não está feliz por ficar no Manchester United. Ronaldo Não jogando sozinho, o time tem regras e cada jogador deve respeitar a decisão do técnico. Ele saiu no intervalo do jogo anterior. Testa a paciência da gestão da equipe. Acho que ele quer forçá-lo a rescindir seu contrato com o clube. Como essa situação vai acabar? Uma questão de paciência Manchester United. comportamento Ronaldo Isso os humilha. Não é o melhor caminho.”