Mais um duro golpe no verão depois de Ferragosto, este é «3B Meteo

Hora de estudar

1 minuto, 34 segundos

clima de Ferragosto

Chegou a tão esperada hora Meados de agosto, o que para muitos italianos, não para todos, feriados, férias, mar, montanhas e muito mais. E então todo mundo começa a se perguntar como será o tempo? O dia 15 de agosto trará trovoadas, especialmente no norte, as primeiras trovoadas reais do ano, iniciando a desintegração do verão. Será o mesmo este ano? Vamos descobrir juntos.

Resumo de meados de agosto

Tendência do clima no fim de semana: No dia de sábado dia 13 A instabilidade significativa continuará no Centro-Sul devido às novas correntes de nordeste. Trovoadas ocorreram entre Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campânia e Calábria. Eventos severos e de granizo localmente. Haverá espaços secos e claros. A chuva também se espalhou para Sassaris e Messina. No norte, as costas da Toscana e do Lácio são principalmente ensolaradas. domingo 14 Melhora em todos os lugares, muitas vezes céu limpo, alguma precipitação residual em Salernitano e no sul da Sicília. Calor na regulação. As nuvens estão aumentando no noroeste a partir da noite.

Tendência do tempo em meados de agosto: No dia de segunda-feira, 15 A onda do Atlântico trará chuva e trovoadas sobre grande parte do norte da Itália e as primeiras tempestades, se os mapas confirmarem, nas regiões do noroeste, especialmente na Ligúria. Espera-se que o clima no Centro-Sul seja bom, com céu principalmente claro. Uma queda acentuada na temperatura no noroeste, temperaturas de até 34-35 ° C em outros lugares. a partir de terça-feira, 16 Chuvas e trovoadas podem se estender pelas regiões centrais.

Queremos esclarecer que esta é uma tendência, por isso precisa de mais confirmação. Teremos uma imagem clara a partir de quinta-feira. Portanto, convidamos você a visitar nosso site ou nosso aplicativo para se manter atualizado.

A concentração de poluentes em sua área varia de acordo com as condições climáticas atuais e esperadas. Para saber o índice de poluição, consulte nosso mapa de qualidade do ar, sempre atualizado >> Qualidade do ar.

Siga @3BMeteo no Twitter