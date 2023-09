Portugal Barcelona vence o Betis Sevilla com uma mão

Barcelona, ​​Espanha) – Desempenho incrível para barcoQue estreou na Liga dos Campeões três dias depoisAntuérpiaOrganiza um poderoso homem Para a pessoa infeliz Bettis Desligado Manuel Pelegrini, que queria comemorar seu aniversário de 70 anos de forma diferente. Os grandes protagonistas da noite foram duas novas contratações portuguesas João Félix E João Cancelo, que se mostrou muito inspirado na primeira partida como titular, finalizando com diversas jogadas espetaculares e um gol. Também no alvo Lewandowski, Ferran Torres E Rafinha. Blaugrana surge momentaneamente e espera resposta Real MadridEle hospeda Real Sociedade. Tudo sobre Liga Impressionado João Félix Na primeira partida após o intervalo, Savi Pense cuidadosamente sobre como classificar as duas visitas mais recentes desde o início, João Cancelo E João Félix. E os dois portugueses não traíram. Depois de evitar a vantagem dos andaluzes em duas ocasiões, tentam imediatamente Willian José E iOSO barco Desempatando aos 25 minutos, o grande protagonista de uma jogada, João Cancelo, rouba a bola no meio-campo, e João Félix, lançando-se na área, erra o primeiro chute, mas logo antecipa seu jogo. compatriota Rui Silva Em seguida, embale a partir de uma posição mais inclinada. Depois de meia hora, o número dobra LewandowskiUm passe brilhante do inspirado João Félix permitiu-lhe passar a bola entre as pernas. Christensen, que libera o poste desocupado. No último restante do primeiro tempo, há tempo para um milagre Der StegenWillian desvia chute à queima-roupa de José. Isco. READ FIM JuniorGP: Jovens Talentos Italianos Melhores Heróis do Estor - Notícias

Emocionante: João Félix está no Barcelona!





Los Mandana é servido

No segundo semestre, o Bettis Ele volta sem ele Rui Silva, que destacou alguns problemas na virilha no primeiro tempo. A pessoa ferida está fora Cláudio BravoEntão é a vez do goleiro do segundo time, Fran WeitzDepois de um quarto de hora ele surpreendeu com uma cobrança de falta brilhante Ferran Torres. Pouco depois veio o quarto golo da noite, com o novo suplente a rematar de pé esquerdo à entrada da área. Rafinha. Wild Man também se junta à festa João CanceloTermina cerca de dez minutos do final homem Com uma tremenda peça solo. barcoPelo menos vinte e quatro horas, no cume, espera Real MadridEle hospeda Real SociedadeO primeiro candidato da equipe à Liga dos Campeõesentre.

Classificação da Liga