Lampedusa, Meloni: ‘Necessidade de soluções radicais’. Van der Leyen: ‘O desafio europeu precisa de uma resposta europeia’ – Notícias

A Primeira-Ministra Giorgia Meloni aterrou agora no aeroporto de Lampedusa, de onde iniciará a sua viagem à ilha com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, e a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson. O Presidente da Comissão da UE e o Comissário chegaram com Meloni no avião real italiano. De acordo com o programa, no final da viagem, o primeiro-ministro e Van der Leyen farão declarações conjuntas no aeroporto, às 11h20.

O Presidente do Conselho e o Presidente da Comissão Europeia foram recebidos no Aeroporto Internacional de Lampedusa pelo Presidente da Região da Sicília, Renato Scibani, e Filippo Romano de Agrigento. O Ministro do Interior, Matteo Piantossi, e o Comissário da UE, Johansson, visitam a ilha, onde está localizado o centro de acolhimento de migrantes.