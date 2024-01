Estão chegando fortes geadas, que cairão abaixo de zero mesmo nas planícies; Cidades mais legais

Gelado nos próximos dias

O frio chegou ao nosso país e vai piorar nos próximos dias, de modo que mesmo muitas zonas baixas ficarão abaixo de zero, com geadas cada vez mais generalizadas.

Há alguns dias que a Itália é afetada pelas correntes de ar frio vindas do nordeste do velho continente, que já provocaram uma clara descida da temperatura, especialmente nas regiões do interior norte e centro. Porém, a expectativa é que as temperaturas cheguem a 100% durante os dias mais frios, principalmente à noite. -15/-16°C nos Alpes ei -2/-3°C nas planícies: Áreas mais afetadas Trivanetto eu'EmilyPrincipalmente cidades, etc. Pádua, Ferrara E Bolonha. Portanto, são esperadas noites geladas em grande parte do Vale do Pó, com altas temperaturas perigo Geada no chão. No entanto, esta onda de frio afectará também outros sectores do nosso país como o interior e os vales do centro: por exemplo, Florença Prevêem-se temperaturas próximas de zero, ou mesmo inferiores, nas zonas periféricas.

Então preste atenção Fim de semana Em breve: Eles podem acontecer no norte Dias de neve Devido ao nevoeiro e às nuvens baixas, que na verdade bloqueiam os raios solares, a temperatura é severa. A coluna de mercúrio não passa de zero mesmo durante o dia.

As temperaturas também cairão no sul, caindo vários graus em relação aos dias anteriores, mesmo que os mínimos extremos das regiões norte não sejam alcançados.

Essa onda de frio durará muito? Você terá que esperar até domingo, 14 de janeiro Espera-se uma mudança na circulação atmosférica no início da próxima semana, quando o ar leve e úmido de Lipesio começar a soprar no lado do Tirreno.

Nós te avisaremos.