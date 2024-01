O declínio de João Félix preocupa Barcelona: o português continua sem redimir

Depois de um início de temporada sólido, o The Barcelona Ele começa a ter dúvidas sobre isso João Félix. O avançado português tem sido presença regular nas primeiras semanas, mas o seu desempenho caiu significativamente no último mês. Contra o pudor, mesmo nos finais de semana BarbusterO ex-jogador do Chelsea não conseguiu causar impacto e foi substituído no segundo tempo.

Uma recessão parece estar a prejudicar as ambições do clube catalão de resgatar o contrato do jogador do empréstimo acordado no verão passado.Atletico Madrid. Na verdade, o que foi noticiado no jornal jogo Atualmente existe um debate entre aqueles que querem mantê-lo permanentemente no Barcelona e aqueles que duvidam da sua real importância para a equipa. Savi. O jogador, por sua vez, optou por prorrogar por um ano o contrato com o Atlético no verão para abraçar a hipótese catalã, e também reduziu o salário. Um sacrifício que pode não ser suficiente para o ex Benfica E Chelsea Feche o suporte firmemente com Colconeros E casar com Barsa, por favor.

João Félix (24) fez 22 partidas na La Liga, Liga dos Campeões e Copa del Rey nesta temporada, com 6 gols e 3 assistências.