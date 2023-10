O que ver no Porto, a cidade poética e autêntica de Portugal

Uma palavra portuguesa intraduzível Southade É associado por alguns ao amor residual, significando saudade de alguém ou Muito amoroso. lá Southade Talvez tenha sido inventado no próprio Porto. Escritor Antonio Tabucci, pegando um dicionário de português, a descreve como “depressão causada pela lembrança de um bem perdido”. Uma lembrança doce, mas ao mesmo tempo triste, de um ente querido ou de uma cidade. Porto Tem o mesmo efeito desarmante no viajante, que sai sentindo-se vazio e abandonado. O Porto é honesto, enérgico, Antigo, caótico, dilapidado, mas acima de tudo poema. Uma plataforma coberta de becos AzulejosUm céu cheio de algas e pontes cintilantes ao pôr do sol atravessando o rio Douro. O Porto é a “Capital do Norte” de Portugal., “‘do norte na capital”diz seu povo.

De facto, nos últimos vinte anos o Porto ganhou uma importância económica igual à de Lisboa e o turismo continua a crescer depois de também ser reconhecido. Capital Europeia da Cultura e pela UNESCO. Uma cidade, portanto, se desenrola entre Estímulos contínuos E quem tenta Inovação na sua credibilidade.

Ribeira

Património da UNESCO desde 1996 Ribeira é o verdadeiro coração da cidade. Medieval e empedrada, entre as ruelas descendentes Em direção ao rio DouroAbraça o centro do Porto entre monumentos e discotecas. Cayce de RiberaO passeio ribeirinho é uma agradável paragem obrigatória, bem como Braga da RibeiraPraça com o mesmo nome rodeada de palácios nobres.

Catedral

de Sé Catedral do Porto Você pode admirar o bairro da Ribeira de cima. As linhas arquitetônicas da igreja andam de mãos dadas História da cidade. O aspecto exterior do edifício é o de uma fortaleza com ameias. A construção da catedral ainda está no início No século XII Mas foi reconstruído em diversas ocasiões ao longo da sua história. Grande parte da catedral está lá Barrocoestrutura em vez disso A fachada e o corpo da igreja são românicosenquanto o claustro e a igreja de San Giovanni Evangelista estilo gótico.

Igreja de São Francisco

lá A igreja mais bonita do Porto E talvez Portugal seja São Francisco. O interior da igreja tem três naves revestidas a ouro, um triunfo da decoração, para a qual foram utilizados mais de 300 kg de ouro em pó. Muito rico e caro há muitos anos era muito luxuoso e estava fechado ao culto Comparado com a pobreza que a cercava. Há uma árvore no meio do lado esquerdo São Francisco do JesséObra de arte representando madeira dourada Ancestralidade de Cristo. As esculturas em madeira policromada são impressionantes, com figuras de Jesus, José, Maria, Salomão e Rei David embutidas nelas.

Palácio da Bolsa de Valores

Apenas uma olhada Salão Árabea, estilo neo-mourisco, este palácio merece uma visita. O O Palácio da Bolsa no Porto é a sede da Câmara de Comércio do Porto Situado no centro histórico da cidade, foi construído em 1842 e inaugurado quase meio século depois, em 1891. Estilo neoclássicoUm grande pátio central é cercado por uma estrutura de vidro pela qual se entra Muita luz. Subindo as escadas Granito e Mármore, existem várias salas incluindo o Salão Dourado com a sua moldura dourada e o Salão da Assembleia Geral em madeira até chegar ao Salão Árabe mais importante. Nos seus 300 metros, inspirados na Alhambra de Granada, são organizadas recepções oficiais.

Ponte de Dome Luís I

O trabalho de um engenheiro belga Theophile CherickAluno de Gustave Eiffel, está distribuído por dois níveis: o piso superior é reservado à linha do metro urbano e o piso inferior é reservado a automóveis e peões. Recomendado para ir Pôr do sol Para melhor captar a espetacular luz do Porto.

onde comer

Nos alimentos tradicionais podemos encontrar: BAkalhau De todas as maneiras possíveis, o cAlto Verde ou “molho verde”, o fRancinha Camadas de sanduíches recheados, cobertos com muito queijo derretido. Mas a cozinha portuguesa, rica nos melhores ingredientes, é variada e satisfaz todos os gostos. Para quem quer provar A vantagem dos produtos locais entre Clássicos da gastronomia portuguesa e pratos do imaginário popular portuense, um interessante restaurante de morada A Casa da Calzada é autêntica. Um aperitivo com vista para a cidade e um Jantar deliciosoO lugar perfeito é o restaurante Meera Meera de cozinharDuas estrelas Michelin, Ricardo Costa.