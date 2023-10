O centro está fechado para carros a partir de 2024

O plano é perturbador e controverso: o centro de Milão será fechado aos carros. Isso acontecerá a partir de 1º de setembro de 2024. O prefeito Pepe Sala fez o anúncio na manhã de quinta-feira. A mudança não abrangeu todo o trecho da Área C, mas um pequeno trecho: o Fashion Quadriletto, embora se estendesse pela Corso Matteotti, Via Case Rote e Manzoni.

Finalmente entendemos que os carros são uma droga no núcleo – editorial

Mas esse será apenas o primeiro passo. “É uma coisa pequena, histórica. A partir daí, expandiremos”, disse Salah durante o evento ‘Cerimônia Verde e Azul’ do qual participou na manhã de quinta-feira. “Confie em nós para agirmos com bom senso e, inevitavelmente, colocaremos algo nessa direção.” Segundo Sala, trata-se de demonstrar que o sistema público está fazendo a sua parte e depois poder pedir aos indivíduos que façam algo também.

Câmeras

Na Corso Venezia, o trecho a partir do cruzamento via Senato será monitorado por câmeras. “Os carros particulares não podem entrar, a menos que sejam carros de alguém que more lá dentro, tenha garagem ou esteja estacionado em silos”, explicou o prefeito de Milão. Conseqüentemente, carros e câmeras estão proibidos de entrar para aplicar multas.

Nada de “desfile de supercarros”.

“Fazemos isso porque é claro que a realidade da cidade são as compras, e temos que respeitar isso. Pode entrar no NCC, nos transportes públicos e nos táxis. de supercarros no centro, então eles não podem parar.” Mais tarde, no final do evento, Sala disse que já tinha “discutido há muito tempo” com casas de moda que têm as suas boutiques no Quadriletto, descobrindo que já estavam interessadas na ideia. “Encontrei muito consenso”, disse o autarca: “Alguns até dizem que deveria ser pedonal, quem sabe se conseguiremos chegar lá no futuro”.

reações

Não faltam reações à ideia. Para Silvia Sardone, vereadora e parceira europeia da Liga, “outro gênio do prefeito Sala em termos de movimento: ajuda a fazer do Milan cada vez mais um clube exclusivo. cidadãos que não vivem em Brera ou San Babila, para viver Também serve para manter os trabalhadores que têm que ir para o centro? O extremo chique que sobrou da ZTL revela-se inimigo da classe média e dos pequenos negócios “. Roberto Di Stefano, prefeito de Sesto San Giovanni, acrescenta: “Depois da Área B e da Área C, Sala apresenta agora uma ideia de Milão em que nenhum carro poderá circular a partir de 2024. Um absurdo que pune não só os milaneses, mas todos os cidadãos nacionais que são obrigados a viajar todos os dias. Além disso, estou surpreso que esta eleição tenha sido anunciada tão levianamente, apesar do facto de os bilhetes multibanco terem aumentado 120% em 5 anos e o número de viagens de metro se ter tornado ineficiente e os transportes públicos terem gradualmente se tornado mais caros. E ônibus cada vez mais reduzidos”, afirma. E continua: “O total desinteresse pelo andamento das obras de extensão da M1, que deveria estar pronta para a Expo 2012, continua paralisado, uma prova da negligência do Palazzo Marino. Não é correcto governar um território como Milão através de medidas unilaterais. “Enfrentamos mais uma bofetada do prefeito Salah nos cidadãos da área metropolitana de Milão”, conclui o prefeito.