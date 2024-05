Okatri, Marotta com plenos poderes. A gestão do Inter não vai mudar

“Os dois diretores-gerentes, um da empresa Alessandro Antonello e outro da área esportiva Beppe Marotta, administram o momento preciso e passam o tempo acalmando seus colaboradores. continuará a viajar à mesma velocidade da navegação. Em suma, a ambição de domínio permanece em Itália e de relançar-se na Europa tal como está, mesmo que o dono da empresa tenha a bandeira vermelha e a bandeira vermelha para a China já não esteja. voando neste momento ele reafirmou, de forma um tanto informal, sua confiança nos dois executivos: o eixo de gestão não mudará nos próximos meses, cruciais para entender qual direção o fundo irá escolher, terão que esperar pela futura venda a um terceiro e que novos choques haverá nos andares superiores da Viale della Liberazione Enquanto isso, Oaktree limita-se a não mudar um milímetro de posição nos últimos dias. Na Califórnia, esperavam que a venda do empréstimo do Inter fosse de 275 milhões de euros. estariam concluídos em 2021, para que pudessem, conforme acordado, obter cerca de 20% do negócio. Também e acima de tudo é por isso que atingimos hoje o redde rationem”“, explica La Gazzetta dello Sport.

“Enquanto Antonello se prepara para administrar a segunda mudança de propriedade de sua vida nos Nerazzurri do ponto de vista contábil (ele também estava lá em 2016, quando Suning assumiu, na função de CFO), Marotta continuará com plenos poderes em campo, o que importa para a torcida fica em Bêbado na estrela, ele faz o papel de fiador de um projeto artístico criado em estreita colaboração com o diretor esportivo Piero Ausilio: as últimas vitórias foram construídas por eles na autogestão criativa e no a história certamente não vai mudar agora: Oaktree não veio a estas partes para gastar – não é a missão do fundo de hedge – mas não forçará ganhos de capital dolorosos além do vermelho até 30 de junho, dando rédea solta à sua esfera de influência . Marotta não terá, portanto, outra escolha senão continuar o modelo de gestão, sábio e também vencedor, que se estabeleceu nos últimos anos, claro. Num momento de tão grandes mudanças, a experiência de quarenta anos através dos mares do futebol pode tornar-se uniforme. mais estratégico: de Inzaghi aos jogadores, muitos já o procuravam em busca de algum sinal tranquilizador de continuidade.acrescenta o jornal.