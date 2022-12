Novo Jack para o Napoli após a Copa do Mundo

Uma das maiores ofertas do verão Nápoles Eu era James Raspadorichegou neste verão de sassuolo Em um empréstimo de € 5 milhões, com um compromisso de compra de € 25 milhões (mais um bônus adicional de € 5 milhões).

Até agora, seu desempenho foi afetado pela existência Victor Osimhenque limitava o tempo de jogo e uso, para pelo menos 1.

NÁPOLES, ITÁLIA – 12 DE OUTUBRO: Giacomo Raspadori SSC Nápoles Comemora depois de marcar o segundo gol durante a partida do Grupo A da UEFA Champions League entre Napoli e Ajax Amsterdam no Stadio Diego Armando Maradona Em 12 de outubro de 2022 em Nápoles, Itália. (Foto de Francesco Pecoraro/Getty Images)

Um novo papel para Raspadori?

Raspadori provou ser um dos talentos mais evidentes do futebol italiano: o ex-atacante do Sassuolo Classe 2000 é uma presença constante no futebol italiano.Itália De Mancini e também pode vir do novo Napoli.

Os gols decisivos de Jack não foram perdidos até agora, o dos 89 minutos contra o Al-Soghra especiarias Inclusivo. Para grandes eventos na Europa, Raspadori estava pronto: em sua segunda participação na Liga dos Campeões, marcou dois gols contraajaxPrincipalmente em um dos estádios mais importantes da Europa, a Johan Cruyff Arena.

Apesar dos vários golos que apontou, Jacques não teve oportunidade de expressar as suas melhores qualidades, também por causa da grande exibição de Osimhen, como já referimos. No entanto, o investimento do Napoli em Raspadori foi significativo e o objetivo certamente seria fortalecê-lo.

Spalletti, talvez acima de tudo por isso, está considerando um papel mais central para o camisa 81 dentro do Napoli. Aliás, o treinador prova-o como médio-ofensivo, como se viu ontem no amigável, que a equipa venceu por 3-2.AntalyasporEm que o atacante marcou dois gols.

A melhora (e troca) do Napoli vista no início da temporada certamente será difícil, mas a introdução de Raspadori no ataque do Napoli é um dos objetivos de Luciano Spalletti.

As palavras de Spalletti sobre Raspadori

Enquanto isso, o técnico toscano testou Jack no trocarte no jogo de ontem à noite e ficou satisfeito com seu desempenho.

“Adoramos a ideia de vê-lo no trocarte e ele deu uma ótima resposta”, disse Toscan. “Jack tem muita facilidade na corrida, sabe atuar como meio-campista e tem aceleração no ataque. Conhecemos suas qualidades e esta noite ele mostrou sua capacidade tática também.”

Números Raspadori

Nesta temporada, Raspadori disputou 10 partidas na Série A, marcando 1 gol. No entanto, o saque na Liga dos Campeões foi bem mais rentável, tendo feito 5 jogos e 4 golos.

Falta menos o retorno da Serie A, mas as novidades em Nápoles podem ser muitas. Assim, os holofotes estão voltados para a possível nova função que Spalletti poderia “dar” a Raspadori para garantir-lhe mais tempo de jogo.

Clemente Grimaldi