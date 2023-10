Ziliakos: “Al Thani e eu estamos no topo do Inter, isso pode ser alcançado. Zhang fica. Eu quero Haaland.”

Você acha que Al Thani vai te responder? Talvez não no Twitter. – “(Risos) Ele está certo! Tenho certeza que ele não responderá via Twitter. Mas você sabe, sou escandinavo e venho de uma cultura de comunicação muito aberta. Comecei minha carreira como chefe global de comunicações na Nokia : Adoro comunicação desse tipo. Digamos que quando vi essa notícia pensei: “Bom, isso é algo que só posso comentar.” Nas redes sociais, quando alguém me pergunta sobre algo posso expressar minha opinião “a partir daí”. ponto de vista, mas quando se trata de negociações comerciais sérias, bem, não há mais nada público aí, essas negociações devem ser feitas de forma privada e confidencial. “Quando os resultados chegarem, provavelmente serão anunciados.”

Você já se apresentou em alguma outra banda? – “Não, só para esses dois: Inter e United. Para mim é muito importante encontrar um clube com uma grande torcida global. Sei que posso gerar excelentes lucros para os clubes a partir desses torcedores e proporcionando-lhes Serviços.” “Eles queriam. Muitos clubes me procuraram, mas minha resposta foi: se você não tem uma grande base de torcedores internacionais, não estou interessado.”

Mas como você pretende levar o Inter a se tornar o melhor clube do mundo? – “Antes de mais nada, acredito que para dirigir um clube é preciso entender de futebol. Como disse, já fui jogador, treinador e proprietário. Acho que conheço muito bem esse esporte, enfim. O Inter tem uma excelente gestão ”, começando por Pepe Marotta, até toda a equipe. , está tudo bem. Acho que o proprietário deveria dar apoio à gestão. Inzaghi também é muito bom no que faz. Então, para construir uma equipe, você também precisa de algo mais.”

O que? – “Em primeiro lugar, precisamos de dinheiro e como disse, sei como gerá-lo, sei como gerar excelentes receitas prestando serviços às massas. Juntamente com o Xeque Jassim Al Thani, se unirmos forças, eu sei, e Ressalto que não penso assim.” “Mas tenho certeza que vamos gerar muito dinheiro. Ao gerar dinheiro, daremos ao clube a oportunidade de comprar os melhores jogadores do mundo. Não fazendo isso como seguir a abordagem do Paris Saint-Germain, por exemplo, que considero comprar constantemente grandes estrelas, mas sem criar um verdadeiro grupo”.

Qual é a sua ideia nesse sentido? – READ Move like Milan, PUMA apresenta o novo uniforme do AC Milan em colaboração com a NEMEN “Na minha opinião, todos deveriam estar prontos para lutar pelo time, que está em primeiro lugar. É sempre o time, e não importa a glória individual ou o prestígio do jogador. boas estrelas.” “Jogadores que estão dispostos a trabalhar para o grupo. Estes jogadores também custam dinheiro, por isso, com os adeptos certos, a gestão certa e os treinadores certos, acredito que o Inter pode tornar-se na melhor equipa do mundo.”

Há algumas semanas, ele disse que a família Zhang não estava interessada em vender. Por que você acha que algo pode mudar agora? – “Acredito que tudo está à venda quando o preço é justo. A família Zhang faz um ótimo trabalho. Sempre há pessoas prontas para criticar, não importa o que você faça e pelo que vejo, eles fazem um ótimo trabalho, mesmo que como sempre, não falta quem orienta “Críticas. Steven e sua família apoiam financeiramente o Inter e fazem dele o que são agora: um time de ponta na Europa. Eles merecem muito reconhecimento agora. Há outro aspecto que também é verdadeiro , o que me faz pensar.”

O que isso significa? – “A Suning está no comando há mais de sete anos e talvez agora eles queiram lidar com outra coisa também. E se houve um bom progresso e um proprietário sério, que estivesse disposto a continuar desenvolvendo o Inter, então acho que sim. .” “A família Zhang está pronta para vender. Na verdade, estou convencido de que a família Zhang ama o Inter e eles também querem ver o clube continuar a melhorar. Então acho que para eles é uma questão de dinheiro, mas também de encontrar o lugar certo. ” Pessoas à venda.

Como eu disse, também é uma questão de dinheiro. Há algumas semanas, lemos sobre uma oferta de 1,3 mil milhões de euros de um fundo do Médio Oriente. Você acha que esse é o preço que pode convencer a família Zhang a se render? – READ O paradoxo do Milan, Liao: decisivo, mas é o número 16 da equipe em termos de salário. Últimas atualizações sobre renovação “Não sei dizer se foi uma oferta real, sei que houve muitos rumores sobre isso, sobre o fato da Investcorp estar disposta a comprar o Inter. Houve rumores circulando na mídia, e os rumores às vezes são verdadeiros.” Outras vezes menos que isso. Então não posso comentar sobre isso. Como eu disse, sei que a família Zhang adora o Inter, então se houver as pessoas certas dispostas a oferecer o que acham que é o preço certo, acho que o farão. Talvez você esteja ouvindo. O trabalho que eles fizeram é realmente incrível e vou lhe dizer por quê.

por favor. – “A China tornou-se agora um mercado muito grande para os adeptos do Inter. Quero dizer: há muitos adeptos do Inter na China. E como disse, este é um aspecto crucial para mim. Se o Steven estiver disposto a continuar com uma percentagem mais baixa, estarei feliz.” “Pode ser uma boa notícia porque acho que ter um bom time de referência para o Inter é muito positivo para as perspectivas futuras, para os torcedores. Estou aberto a discutir qualquer tipo de estrutura institucional, com o xeque Jassim Al Thani, com o Stephen.” Zhang e qualquer parceiro podem agregar valor real ao clube.”

Se você fosse o presidente do Inter, qual grande jogador você gostaria de ver com a camisa dos Nerazzurri? – “É difícil dizer um, então vou mencionar dois. No futebol você tem que vencer jogos e marcar gols. Para fazer isso você precisa de atacantes muito bons. Para mim, e não estou dizendo isso apenas porque eu Sou escandinavo, Erling Haaland é uma estrela absoluta e eu adoraria vê-lo com uma camisa.” “Inter.”

Mas hoje parece impossível focar nesses nomes em troca dos salários que recebem. Você acha que o Inter aguenta isso um dia? – READ Roma, Fonseca: posso voltar para a Itália, e é aqui que | futebol | Principais notícias | Esportes e ir “Sim, é isso que quero dizer. Hoje isso pode não ter sido possível, mas foi por isso que fiquei feliz quando vi que o Xeque Jassim não continuaria as negociações com o United. Acho que o Inter é um clube mais atraente. Concluindo, o Xeque adora futebol e não podemos esquecer que o Inter existe.” Na Itália”.

Esse aspecto faz diferença? – “Sim, estamos falando de um país maravilhoso, com todo o respeito à Inglaterra: acho que a Itália tem muito mais a oferecer do que a Inglaterra em termos de todos os aspectos da vida, da cultura à história, da comida à moda. Estamos falando de uma cidade como Milão que atrai jogadores de futebol e investidores.” de todo o mundo.”

16 de outubro de 2023 (Modificado em 16 de outubro de 2023 | 13h32)

