Onde ver, hora e data dos treinos livres, qualificação e corrida de Portimão

O Moto GP regressa às pistas este fim de semana com o Grande Prémio de Portugal a decorrer em Portimão. Depois da corrida realizada no Qatar, em que Pico Bagnaia conquistou o primeiro lugar…

Quando é o Grande Prémio de Portugal?

Chegou o Grande Prémio de Portugal de MotoGP Domingo, 24 de marçoO programa começa durante a semana com exercícios livres. Na sexta-feira, os pilotos poderão entrar na pista e testar o circuito, já que farão a qualificação no sábado, no início da tarde, imediatamente antes da Sprint Race.

Onde ver o GP de Portimão

O Grande Prémio de Portimão de MotoGP em Portugal está disponível em TV ao vivo sobre céu, nos canais Sky Sports e Sky Sport MotoGP. Também é possível assistir à corrida gratuitamente, Mas foi adiado na TV8. Além disso, é possível assistir à corrida ao vivo fluxo No Sky Go e agora.

Programa e horário de Portimão

Sexta-feira, 22 de março

9h55 – FP1 de Moto3

10h45 – FP1 de Moto2

11h40 – Motocicletas FP1

14h15 – Moto 3 FP2

15h00 – Moto 2 FP2

15h55 – Qualificação de MotoGP

Sábado, 23 de março

9h35 – Moto 3 FP3

10h20 – Moto 2 FP3

11h05 – TL3 de MotoGP

11h45 – Qualificação de Motos

13h10 – Autódromo 1

13h45 – Qualificação de Moto3

14h40 – Qualificação de Moto2

15h55 – Autódromo

17h45 – Autódromo 2

Domingo, 24 de março

10h40 – Aquecimento de moto

12h00 – Corrida de Moto 3

13h15 – Corrida de Moto2

15h00 – Corrida de autódromo

TV8 (gratuito e diferido)

Sábado, 23 de março – Ao vivo

11h45 – Qualificação de Motos

13h45 – Qualificação de Moto3

14h40 – Qualificação de Moto2

15h55 – Autódromo

Domingo, 24 de março – Adiado

14h05 – Corrida de Moto 3

15h20 – Corrida de Moto2

17h05 – Corrida de autódromo

