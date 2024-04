Borussia Dortmund – Atlético de Madrid 4-2: placar final e destaques

Obrigado por assistir à transmissão ao vivo do jogo entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, e nos vemos nos próximos eventos da Liga dos Campeões.23h07

90'+5' Apito final: Borussia Dortmund – Athletic Madrid 4-2. O amarelo e o preto se classificam para as semifinais da Liga dos Campeões.22h55

90'+3' Os últimos minutos da gestão do Borussia Dortmund.22h53

90' Foram relatados quatro minutos de acréscimo.22h50

90' Terceira substituição do jogador do Borussia Dortmund. Julian Brandt está fora e Marco Reus entra.22h50





87' Que show para Oblak! Sabitzer recupera a bola perdida chutando uma contra-bola com o pé esquerdo. Hermoso bloqueia o chute que se torna mais perigoso para Oblak, que ainda consegue desviar para escanteio.22h47

86' Segunda substituição para o Borussia Dortmund. Jadon Sancho sai e Salih Ozcan entra.22h46

84' Quarta substituição do Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul foi chamado ao banco, minutos depois de Saul Niguez jogar.22h44

81' Oblak salva Volkrug! Schlotterbeek faz passe vertical para o atacante amarelo e preto, que foge dos zagueiros do Atlético, carrega a bola para frente com a cabeça e chuta cara a cara com Oblak com força. O goleiro esloveno reage e consegue afastar a bola.22h42

80' Borussia Dortmund ganha metros após fase de aquisição pelo Atlético. Agora o amarelo e o preto tentam administrar a vantagem.22h41





77' Uma troca terrível entre as duas equipes do Atlético de Madrid, que têm 13 minutos para encontrar um gol que coloque o empate em pé de igualdade.22h38

74' Meta! Borussia Dortmund x Atlético de Madrid 4 a 2! Rede de Marcel Sabitzer! O austríaco pega uma bola perdida na entrada da área, move-a para a esquerda e chuta para o canto inferior, no poste mais distante. O Borussia volta a liderar no jogo de ida.22h35

71' Meta! Borussia Dortmund x Atlético de Madrid 3-2! Rede Niklas Volkrug! Brandt cruza de cabeça para Sabitzer, que cruza para o primeiro gol para o poste mais próximo, onde Volkrug se antecipa a Jimenez e cabeceia maravilhosamente para o poste mais distante. Está tudo amarrado novamente no Signal Iduna Park.22h32

69' Falta de Brandt, que tenta surpreender Oblak com um chute inesperado. O goleiro dos Colchoneros está alerta e bloqueia com os punhos.22h30

67' Sancho corre pela direita e cruza para o segundo poste, alcançando Bayno-Gittens, que cabeceia, mas manda alto.22h27





66' Primeira substituição pelo Borussia Dortmund. A partida de Karim David Adeyemi termina e ele é substituído por Jimmy Benoy Gittens.22h26

64' Meta! Borussia Dortmund x Atlético de Madrid 2 a 2! Gol de Ángel Correa! Movimento contínuo dos jogadores do Colchoneros, quando Riquelme recebeu do camisa 10 e chutou de dentro da área, mas Coppell bloqueou o chute. Correa chega novamente no rebote, com Hummels primeiro bloqueando o chute e depois desviando para o gol, chutando por baixo do travessão. O Atlético de Madrid está à frente na dupla.22h26

63' Sempre com intensidade muito alta em campo. Ambas as equipes correm muito.22h24

60' Protestos de jogadores do Borussia por falta contra Sabitzer devido ao contato com De Paul. Vincek acalma as coisas.22h21

57' Que oportunidade para a Coreia! Koke avança na vertical para o camisa 10, que foge para Schlotterbeck e sozinho na frente de Koppel abre demais por dentro, chutando centímetros para fora.22h18





55' Uma jogada persistente do Borussia Dortmund, obrigando o Atlético a defender na sua própria área.22h17

52' Matsen tenta mudar a jogada a favor de Adeyemi, mas erra o lance e acaba por baixo.22h12

49' Meta! Borussia Dortmund x Atlético de Madrid 2-1. Gol contra de Mats Hummels! Escanteio vai para o poste mais distante para Griezmann, cabeceamento de Hermoso e o zagueiro alemão desvia sem sucesso, deixando Copil de fora. Eles estão todos envolvidos no duplo desafio.22h10

47' Simeone reorganizou sua equipe expandindo Llorente para a posição de ponta direita em vez de Molina, com De Paul como meio-campista direito e Barrios como meio-campista esquerdo. Riquelme se posiciona a poucos metros, enquanto Correa coopera no ataque com Griezmann.22h07

46' Vamos começar novamente! Início do segundo tempo da partida entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid.22h06





46' Terceira substituição para o Atlético de Madrid. Cesar Azpilicueta abre espaço para Rodrigo Riquelme.22h05

46' Segunda substituição para o Atlético de Madrid. Álvaro Morata sai e Angel Correa entra.22h05

46' Primeira substituição pelo Atlético de Madrid. Sai Nahuel Molina e entra Pablo Barrios.22h04

Excelente técnica de jogo do Borussia, que atacou desde o início, fechando o Atlético de Madrid no seu próprio meio-campo e colocando dificuldades nas movimentações dos três volantes, sempre prontos para trocar de posição. Porém, Terzic terá que ficar atento a Ryerson, que recebeu cartão amarelo no primeiro tempo. Porém, algo deve necessariamente mudar, Simeone, já que os Colchoneros têm lutado muito com a exibição ofensiva dos Amarelos e Pretos, só conseguindo reiniciar em algumas ocasiões. Não é improvável que Azpilicueta, cartão amarelo, saia de campo, o que poderá deixar o campo para o mais ofensivo Riquelme.22h

Cinco minutos foram suficientes para o Borussia Dortmund virar o resultado do jogo de ida e assumir a liderança na dobradinha contra o Atlético de Madrid. As duas equipes rapidamente se tornaram perigosas aos três minutos, quando Sabitzer disparou um chute confiante que foi bloqueado por Azpilicueta. Os Colchoneros reagiram dois minutos depois, quando Morata perdeu um desafio para Coppell e marcou um pênalti impressionante. Depois de um início forte, a partida virou tática até que, aos 34 minutos, Hummels passou por Brandt, que cruzou com o pé esquerdo de dentro da área, fazendo o placar 1 a 0. Cinco minutos depois, outro passe diagonal, desta vez de Mattsen, virou o placar agregado, dando ao Dortmund a vantagem na dobradinha.21h55





45'+3' Fim do primeiro tempo: Borussia Dortmund – Athletic Madrid 2-0. Os Gialloneri lideram por um gol na dupla que classifica às semifinais.21h50

45'+1' Mario Hermoso alerta para tapa em Adeyemi. Ele recebeu um cartão amarelo e perderá o jogo de ida da semifinal.21h48 READ Calciomercato Roma: um ponto nas negociações

45' Dois minutos extras são permitidos.21h48

43' Julian Ryerson recebe cartão amarelo por obstruir Azpilicueta.21h46

42' O jogo agora recomeça após uma pausa de alguns minutos devido ao golpe sofrido por Coppell, que Azpilicueta acertou acidentalmente na cabeça.21h44





39' Meta! Borussia Dortmund x Atlético de Madrid 2-0. Gol de Ian Maatsen! Sancho cruza de cabeça para Sabitzer, que descarrega para Mattsen. O holandês controla um cruzamento e chuta, encontrando um escanteio maravilhoso no poste mais distante. Os Gialloneri lideram por um gol no placar geral.21h43

38' Ele pode receber de Matsen, avançar 25 metros e tentar marcar. Oblak bloqueia em duas etapas.21h40

37' Um momento difícil para o Atlético de Madrid, que ainda não conseguiu responder após o golo de Brandt. A pressão ofensiva do Dortmund continua.21h39

34' Meta! Borussia Dortmund x Atlético de Madrid 1-0. Rede Julian Brandt! Belo passe vertical de fora de Hummels para o camisa 19, que se posiciona dentro da área, controla o peito, movimenta a bola para a esquerda e chuta para o cruzamento. Oblak toca na bola, mas não consegue evitar o gol que empata totalmente a partida.21h38

33' Um primeiro ataque maravilhoso do Dortmund, concluído por Sabitzer com um remate cruzado para o poste mais distante, que foi bloqueado por Hermoso.21h35





30' Cesar Azpilicueta alertou sobre um desafio tardio com Adeyemi.21h32

27' Sabitzer recebe de Brandt na entrada da área, assume o controle e chuta para o segundo poste, mas erra o gol.21h30

24' De Paul faz passe vertical para Molina, que corta atrás de Maatsen, mas é pego em posição de impedimento.21h26

21' Uma nova fase longa de posse de bola para as Amarelas e Pretas, que lutam para encontrar espaço com frases curtas.21h24

18' Ryerson passa cruzamento para o meio, que é bloqueado primeiro por Hermoso e depois por Witsel, finalizando na área de Adeyemi, que bate rebote. Conclusão central, fácil para Oblak.21h20





16' Brandt está tentando! O camisa 19 cobra escanteio curto e troca com Sancho, que devolve a bola para ele. Brandt entra na área e tenta surpreender Oblak na trave, mas o goleiro esloveno bloqueia.21h19

15' Adeyemi trabalha como fugitiva para Brandt, que busca a dispensa reversa de Fullkrug. Koke intercepta e desvia para cobrança de escanteio.21h17

12' Movimento defensivo do Borussia Dortmund. O Atlético de Madrid espera no seu meio-campo.21h15

9' Ritmo alto no início da partida.21h12

6' Molina recebe a linha de base e descarrega para De Paul, que chuta o primeiro gol. Resultado ruim, bloqueado em duas corridas por Coppell.21h09





5' O que Morata fez de errado! Um contra-ataque perfeito para o Atlético de Madrid, com o atacante espanhol escapando de Sabitzer, ficando cara a cara com Copil, tentando vencê-lo de cabeça, estendendo demais o chute, que acaba nas costas.21h08

3' Defesa incrível de Azpilicueta! Adeyemi corre pela lateral esquerda e cruza rasteiro para Sabitzer, que assume o controle e chuta de perto. O ex-zagueiro do Chelsea se estica e desliza para bloquear o chute e defender o gol.21h09

Iniciando! O início da partida entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. A primeira bola da partida é jogada pelas equipes amarela e preta.21h03

Quase tudo está pronto no Signal Iduna Park. Poucos minutos depois, o árbitro esloveno Slavko Vincic iniciará a partida.20h58

Simeone jogará sem Lemar, Vitolo e Depay, além do suspenso Samuel Leno. Para compensar este último, Simeone optou por introduzir um defesa adicional, Hermoso, colocando Azpilicueta na linha do meio-campo. A dupla de ataque, Griezmann e Morata, não foi afetada.20h58





Três ausências pesadas para Terzic, que terá que abrir mão de Ben Sabaini, Malen e Haller. O treinador do Dortmund confirma a difusão da linha defensiva na primeira mão, contando com Sabitzer e Chan no meio-campo. Brandt ocupa o lugar de Nmecha no meio-campo ofensivo, com Reus e Payno-Gittens no banco.20h55

Formação oficial – O Atlético de Madrid entra em campo num 3-5-2: Oblak; Witsel, Jiménez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Azpilicueta; Morata, Griezmann. Disponível: Moldávia, Gomez, Gabriel, Saul, Correa, Savic, Riquelme, Vermeeren, Reineldo, Barrios, Nino.20h53

Formações oficiais – O Borussia Dortmund entra em campo num 4-2-3-1: Kupil; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Matsen; Sabitzer, Kan; Adeyemi, Brandt, Sancho; Volkrug. Disponíveis: Mayer, Lotka, Ozkan, Nmecha, Reus, Duranville, Wolff, Mokoko, Sule, Watjen, Benno-Gittens.20h54

Porém, o desempenho do Atlético de Madrid é excelente, com três vitórias consecutivas, incluindo o jogo de ida e o jogo contra o Girona na última rodada da La Liga, aproximando os Colchoneros do terceiro lugar da equipe de Michel. A equipe de Diego Pablo Simeone, que venceu o grupo com Lazio, Feyenoord e Celtic e eliminou o Inter nos pênaltis nas oitavas de final, venceu apenas uma vez fora de casa, em Madrid, pela Liga dos Campeões, em vez de ser derrotada em San Siro pelo Inter, em primeiro. A primeira mão da última rodada.23h08

No Signal Iduna Park, em Dortmund, recomeçamos com uma vitória por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, vencido seis dias antes no Civitas Metropolitano. Os anfitriões, Borussia, tentarão reverter o resultado e se classificar para as semifinais. A equipe de Edin Terzic, que se classificou em primeiro lugar no grupo com Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle e conseguiu eliminar o PSV Eindhoven nas oitavas de final, está fresca da vitória sobre o Borussia Mönchengladbach na Liga Alemã, enquanto o fez não perder em casa. Na Liga dos Campeões, tendo conquistado duas vitórias e dois empates até o momento.20h47





Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo do jogo entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.20h40