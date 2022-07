Tudo sobre sua partida contra o Tottenham

Roma – Os torcedores estavam esperando por este jogo apenas para assisti-lo. Dybala Claro, Goya, o diamante do mercado de verão de Roma. Depois de estrear a portas fechadas contra o Ascoli, aqui está o verdadeiro começo no Giallorossi desta vez, que foi admirado por milhares de fãs de Giallorossi. A partida entre Tottenham e Roma era a partida mais esperada, e Não decepcionou.

pronto para ir Em apenas um minuto e meio Goya se apresentou aos fãs Com uma excelente inclusão atrás de Abraham e saiu por sua vez foi rejeitado pelo zagueiro dos Spurs ao extremo. Para os romanos, eles poderiam tê-lo visto radiante com a “máscara” depois de apenas noventa segundos.

Roma, tudo sobre o jogo de Dybala contra o Tottenham

Mas a partida de Paulo Dybala foi muito mais do que isso. Antes de tudo, abraçar os caras antes do pontapé inicial, para dar a energia que ele precisa no início, é sempre emocionante, especialmente se a condição esportiva ainda não for das melhores. Então muitos sacrifícios feitos pelo argentinotanto na fase ofensiva, com suas jogadas para abrir caminho e favorecer a entrada de Zaniolo, quanto para ajudar na cobertura que preencherá as lacunas dos meio-campistas ingleses.

Mourinho compartilhou Meio-campista direitopreferindo a mão esquerda e colocando Zaniolo em um papel inédito na esquerda. Muitos primeiros passos para Dybala Com a aposta dos Giallorossi tentando acelerar, certamente ainda não jogou como deveria no dia 14 de agosto contra o Salernitana.

29 minutos depois O primeiro anel de Goya com a camisa da Roma. Um escanteio acertado com perfeição pelo argentino, para voltar, e a bola acabou na cabeça de Ibanez a favor da Roma. O zagueiro e toda a equipe imediatamente foram abraçar o número 21 para Cruz e ajuda perfeita, Um sorridente Dybala comemorou com seus companheiros o início perfeito para sua nova aventura em Roma. Sua partida durou 60 minutos enquanto Mourinho e sua equipe estudavam. Primeira aparição positiva e boa entre passes, sacrifício e imaginação: Agora os torcedores mal podem esperar para vê-lo em campo no dia 7 de agosto no último amistoso contra o Shakhtar.