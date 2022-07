‘Combate a malignidade’

O atacante Giallonero tem câncer testicular e passou por cirurgia nos últimos dias

As notícias perturbadoras continuam a chover no Borussia Dortmund. Em nota oficial, o Ruhr Club informou aos torcedores que o tumor Sebastian Haller É malicioso. O atacante, que desembarcou neste verão na Alemanha depois de brilhar com a camisa do Ajax, vem sendo atacado nos últimos dias. A operação foi bem sucedida, mas O exame histológico revelou a natureza maligna do câncer. O jogador passará por uma série de tratamentos, incluindo quimioterapia.



Neste ponto, é difícil determinar o tempo de inatividade do jogador, que certamente será de vários meses. gerente de esportes Sebastian Keel Torçam fãs e familiares em um dos períodos mais sombrios da memória recente: “Sebastian agora terá o melhor tratamento possível. As chances de recuperação são muito boas. Desejamos a ele e sua família muita força e otimismo e pensamos com ele nesse momento difícil. “O atacante francófono acaba de ser retirado do Ajax por 35 milhões de euros, com a esperança de que ele possa substituir Erling Haaland de saída. Distinguido pela camisa do Lancer, ele marcou 11 gols na fase de grupos da última Liga dos Campeões. seguindo o caminho de recuperação de Haller, o Gillonero Club é convidado a investir novamente no mercado para uma boa alternativa.

Comunicado de imprensa do Borussia Dortmund

Sebastian Haller (28) não trabalhará no Borussia Dortmund por vários meses. Os achados histológicos revelaram um tumor maligno no testículo. Haller deve então passar por quimioterapia. Pedimos à mídia e aos fãs que entendam que não divulgaremos nenhum detalhe médico relacionado ao tratamento de Sebastian Haller além das informações mencionadas, hoje ou nos próximos meses.