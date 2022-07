Wijnaldum, Tel Aviv Junction. Mourinho aposta em Belotti

Enviado para Tel Aviv – Esperar por Wijnaldum(re) tentação nascida Belotti. Mourinho Não satisfeito ShumorodovEle foi excluído da equipe para a partida de ida Israelespero que sim Thiago Pinto Ele conseguiu introduzir outro atacante para tornar o ataque mais forte. Belotti foi liberado após longa aventura como líder de Turimesteve em contato com monge e com ValênciaNo entanto, ainda não assumiu nenhum compromisso. por que de Roma Ele tem sinais indiretos e quer aprofundá-los. As próximas horas serão cruciais para moldar o cenário. Mas Mourinho sabe disso Venda de Shumorodovembora o advogado tenha aberto publicamente o processo de transferência, não é tão simples: pago 17,5 milhões mais bônus Um ano atrás, ele poderia sair Trigoria Apenas temporariamente e gratuitamente para evitar perdas de capital. Nessas circunstâncias, eu Friedkin Eles serão obrigados a fazer um esforço econômico extra para cumprir os pedidos contratuais de Belotti com a ideia de encontrar Shumorodov em casa no próximo verão. Além disso, em Roma também tem o jovem entre seus funcionários Félix, que só recebeu ofertas de despedida de locatários. Por outro lado, Tiago Pinto irá ponderar uma venda final no evento.

Roma, crescimento De qualquer forma, Mourinho continua pressionando para construir uma equipe que possa competir imediatamente no topo, não apenas por um lugar. Campeões. Belotti, no padrão 3-4-1-2, começará como vice de Ibrahim Mas será uma adição valiosa mesmo em partidas que Dybala Ele trabalhou como criador de jogos. No futebol com cinco substituições, ter recursos valiosos no banco pode ser crucial em todos os jogos. E o espaço, com três competições para disputar, é aberto a todos se houver disponibilidade geral.

Meio-campista do Mercato Roma Mas o objetivo final, mesmo para lesões musculares veritout Quem pode não estar pronto para sua estreia em 14 de agosto na liga, é o meio-campista. É isso Georginio Wijnaldumisto Paris Saint Germain não convocado para Supercopa da França que será realizado no domingo Tel Aviv contra o Nantes. O cruzamento israelita vai beneficiar novos contactos entre os dois líderes portugueses, Thiago Pinto e Luís Camposque deve chegar a um acordo. As duas partes ainda estão muito próximas, têm a intenção comum de fechar o negócio, mas precisam de tempo para chegar às damas. contrato de empréstimo com obrigação de resgate a 10 milhões equivalem a 50 por cento da admissão por Wijnaldum e Qualificação para a Liga dos Campeões da UEFA Roma já existe. Nenhum ponto de encontro foi encontrado no salário, que é muito alto, e que os Fredkins não querem pagar integralmente a primeira temporada, quando não podem aproveitar o decreto de crescimento. É, mesmo em Tel Aviv: PSG rebaixado ontem à noite. Tudo vai bem com o jogador, que assinará com a Roma até 2025. Graças à centralidade prometida por Mourinho, ele pode mirar decisivamente em Globalismo Com a camisa laranja da Holanda.