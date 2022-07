A proposta de banir a camisa 88 da Liga italiana: há uma razão

quase Série A Pode haver notícias interessantes sobre os números das camisas dos jogadores. Especificamente, a Série A pode dizer Adeus ao número 88.

Em particular Solicitar Enviada por Melina SanteriniO Coordenador Nacional de Combate ao Antissemitismo na Presidência do Conselho de Ministros. O motivo do pedido deve-se a o significado Que está localizado atrás do número 88 no idioma neonazista. Este é o comunicado de imprensa:

Série A, número 88, pedido

“Um símbolo desse tipo, mesmo que inconsciente, não pode ser usado para diversão ou para ostentar inocência. Significa sofrimento e violênciaÉ a ideologia da morte que dividiu os seres humanos em dignos e indignos, e desencadeou uma violência indescritível.

As equipes de futebol italianas são solicitadas a não creditar a camisa número 88 aos jogadores no próximo torneio. Este número contém referências claras à ideologia neonazista, uma vez que os números 8-8, em seu uso por muitos ativistas neonazistas, correspondem a duas letras Hs (a oitava letra do alfabeto) e denotam um “símbolo” para I saudar Hitler. Mesmo que alguns jogadores não estejam cientes do sinal, As equipes são fortemente aconselhadas a não usá-lo“.