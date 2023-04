Novos sapatos também chegam a Dybala

De Dybala a Liao, passando por Pedri, Jude Bellingham, Alicia Russo, Trinity Rodman, Mary Fowler, Leo Messi, Catarina Macario, Mo Salah, Declan Rice, Serge Gnabry, João Felix, Gabriel Jesus, Florian Wirts e muitos mais. Há grandes novidades no final da temporada: quando o futebol está prestes a entrar em seu período decisivo, a adidas está elevando a fasquia, apresentando orgulhosamente o Heatspawn Pack, a última edição de sua coleção de calçados que apresenta novas cores emocionantes para ele. Modelos icônicos. A gama mais quente de chuteiras da adidas é projetada para desempenho de alto nível em estilo exclusivo em laranja brilhante e ousado. O Predator ostenta uma impressionante combinação de cores laranja e preto, o X Speedportal uma mistura cintilante de ouro, preto e laranja, enquanto o Copa apresenta uma elegante combinação de cores laranja e off-white – juntos, os três modelos iluminam estádios ao redor do mundo com precisão e velocidade de classe para um toque impecável nos momentos mais importantes. O Heatspawn Pack continua a apresentar todas as principais características que os fãs adoram em todos os estilos de calçados adidas.

Para aqueles obcecados em “não cometer erros”, o Predator Accuracy fornece todas as ferramentas para obter o chute perfeito, com controle máximo sobre o giro e a posição da bola, conforto e um toque suave na bola. Projetado para jogadores com velocidade incrível à sua disposição, o X Speedportal foi projetado para conectar seus pés na velocidade do pensamento, graças a uma sola projetada para aceleração irreal, combinada com um design de pino projetado para fornecer tração superior. O copo é projetado para fãs de futebol puristas. Feito de couro acolchoado macio para uma sensação de amortecimento impecável, eles permitem que todos os jogadores mostrem sua classe dentro e fora do campo. Apresentando todas as novas cores e as mais recentes inovações tecnológicas da adidas, o adidas Heatspawn Pack já está disponível online em adidas.it e em varejistas selecionados.