Portugal, o elenco de 26 jogadores de Martinez. Dois vêm da Série A

A lista dos vinte e seis jogadores convocados para a partida foi divulgada nesta sexta-feira Portugal. As seleções nacionais regressam aos estádios durante a terceira semana do próximo mês de novembro, altura em que a seleção portuguesa defronta o Liechtenstein e a Islândia, jogos aptos à qualificação para o Euro 2024. Desafios cujo valor depende do momento que encontrar, dado que o a equipe comandada pelo técnico Roberto Martinez já conquistou a primeira colocação do Grupo J. Com total de pontos. Portanto, ele já recebeu autorização de entrada para o próximo Campeonato Europeu. Abaixo está a lista que também inclui dois 'italianos' que jogam na Liga Italiana. São eles o goleiro da Roma, Rui Patricio, e o atacante do Milan, Rafael Leão.