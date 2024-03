Ferrari freia em amarelo e Brembo fala: “Novo modo” | PF – Fórmula 1

Escrito por Carlo Platella

A Ferrari parte para a segunda corrida da temporada em Jeddah sem ainda explicar a causa dos problemas de freio sofridos na primeira etapa no Bahrein. Charles Leclerc foi retardado por uma grande diferença de temperatura entre os freios dianteiros esquerdo e direito, problema que Carlos Sainz também sofreu em menor grau. Durante a semana, técnicos da Brembo, parceira da Ferrari no desenvolvimento e fornecimento do sistema de freios, analisaram os componentes disponíveis, descartando qualquer defeito em seus componentes.

Não há avisos nos testes

Às vésperas da prova na Arábia Saudita, a empresa italiana divulgou um comunicado a respeito dos problemas enfrentados pelos Reds na prova de abertura: “Com referência ao que aconteceu durante a corrida de sábado no Bahrein, confirmamos que esta é uma situação nova que ocorreu durante a corrida e Eles não foram encontrados durante os testes ou durante a atividade inicial No início do torneio. “As análises realizadas pelos engenheiros após o Grande Prémio do Bahrein não revelaram quaisquer anomalias nos componentes do sistema de travagem.”

“Ferrari e Brembo estão trabalhando juntas Para ilustrar totalmente a imagem artística; Entretanto, o fornecedor está a apoiar a equipa como sempre, acordando soluções para resolver o problema encontrado durante a corrida no Bahrein.” Após o Grande Prêmio da Arábia Saudita, Brembo e Ferrari terão duas semanas para investigar, antes de retornar à pista no meio do mês em Melbourne para o Grande Prêmio da Austrália.

Leclerc está calmo

O amarelo ainda está longe, mas a Ferrari não se preocupa às vésperas da corrida de Jeddah. Charles Leclerc voltou ao assunto durante coletiva de imprensa na Arábia Saudita: “Nos últimos dias nos concentramos principalmente nos freios, mas nos sentimos prontos. […] O problema nos custou muito em termos de tempo, principalmente na primeira metade da corridaQuando a pilotagem foi realmente difícil: não espero que isso aconteça novamente neste fim de semana.”