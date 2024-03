Judo, Grande Prémio de Portugal: Dia do jovem japonês Hojo

Na estreia, Yoshido Hojo conquistou imediatamente a medalha de ouro. Vitórias também para Lucy Wrenschal, Daniil Lavrentiev e Barbara Matic

O segundo dia do emocionante evento foi realizado em Portugal Grande Prêmio de Judô Hospedado por Pavilhão Multiusos de OdéfilasEm que não faltou ao público local paixão e participação.

O segundo dia foi aberto com palavras do Presidente da Câmara de Odivelas Hugo Martinez Chefe do Instituto da Juventude e Desportos Vito Patacco. Depois falou o Presidente da Federação Portuguesa de Judo Sérgio Pena E Diretor Desportivo da Federação Internacional de Judô Vladímir Barta.

As atividades de demonstração do projeto foram lançadas “Avós(z) do Judô”. O Judo Clube da Marina Grande criou este inovador Projeto social Em 2022 com o apoio do programa “Portugal 2020”.

Portanto, há espaço para competição, com Lucy Wrenshall que conquistou o ouro na categoria -63kg, ultrapassando rapidamente o australiano com um waza-ari Katharina Hecker, devido a uma penalidade no hansoku-make. O prefeito Hugo Martins entregou as medalhas.

L-73kg Danil Laurentiev Conquistou a vitória com seu magnífico Ippon, exibindo as grandes qualidades que lhe valeram Primeiro ouro No grande prêmio. A medalha foi entregue a ele por Vladimir Barta.

Na categoria até 70 kg feminino, ela é bicampeã mundial Bárbara Matich Ele ganhou Quinto ouro No grande prêmio.

Um encontro difícil levou à criação de Hansuku Gulnoza Matnyazova. Matic explodiu de alegria no final da corrida. A medalha foi entregue por Neil Adams, comentarista da Federação Internacional de Judô e campeão mundial.

Por -81kg, Yoshito Hojo fez seu trabalho primeira aparência No World Judo Tour e conquistou imediatamente a medalha de ouro – um grande ippon para um jovem talento japonês.

As medalhas foram entregues por Florin Daniel Lascaux.

Por fim, não faltaram demonstrações de talento por parte dos judocas portugueses, que exibiram imponentes ibons ao longo do dia, uma inspiração para os muitos espectadores que assistiram ao Grande Prémio. Consulta em Segunda-feira, 29 de janeiro Para pesos pesados.