Liga Conferência – Maccabi Haifa – Fiorentina 3-4: Gols e emoções em Budapeste, Barak decide a questão no último suspiro

Sete gols, um mais bonito que o outro, e uma infinidade de emoções na Bozcek Arena, onde a Fiorentina – no jogo de ida das oitavas de final da Liga Conferência – derrotou o teimoso Maccabi Haifa por 4 a 3 nos 95 minuto. No terreno neutro de Budapeste – sob chuva torrencial e devido aos conhecidos trágicos acontecimentos israelo-palestinianos, Nzula, Sek, Kenda, Beltrán, Khalili e Mandragora, e no último suspiro do relâmpago com o pé esquerdo marcou o greve do recém-introduzido Barak. Um rugido que permite à equipa de Vincenzo Italiano apresentar-se para o jogo da próxima semana no Stadio “Artemio Franchi” com dois resultados úteis em três ao seu alcance para atingir o objectivo dos quartos-de-final.

Placar

Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4

Maccabi Haifa (4-3-3): como; Kandil (64' Feingold), Simic, Sek, Gershon; Kafumana, Mohammed (64' Naour), Cornod; Khalaili (85' Podgrianu), Piero, Kinda (74' Lesovoi). Todos: Diego.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano. Kayode, Milinkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan (74' Bonaventura), Mandragora (81' Barack); Ikone (87' R. Sutil), Beltrán, Nico Gonzalez; Descido (74'Belotti). Todos: italiano.

governar: Donatas Ramsas (Lituânia).

Objetivos. 2' Down (M), 12' Sek (M), 29' Kinda (M), 58' Beltran (M), 64' Khalili (M), 73' Mandragora (M). 90'+5 Barak (F).

Ajuda: Kayode (M, 0-1), Mohammed (M, 2-1), Nzoula (M, 2-2), Piero (M, 3-2), Biraghi (M, 3-3), Benaventura (M, 3). )-4).

Observação – Recarga: 3+5. Expulso: Aos 80 minutos, um cruzamento (m) recebe duplo cartão amarelo. Reservas: Mohamed, técnico italiano da Fiorentina, Diego Haifa, técnico do Maccabi, Kayode, Milinkovic.

Relatório do jogo em 12 minutos

2' – Gol da Fiorentina com descida! Ikone recompensa a entrada de Kayode na lateral direita, um cruzamento para o meio pela defesa e uma cabeçada vencedora do ex-jogador do Spezia: 0-1! READ LIVE TMW - Lazio, Sarri: "O dedo médio em campo? Rimos dela com Marroccu"

12' – Gol do Maccabi Haifa com Sek! De cruzamento da bandeira do lado direito, duplo rebote com toque final de Milinkovic e chute da vitória do zagueiro senegalês: 1 a 1!

27' – Piero é profundo! Um chute forte do pé direito do haitiano foi bloqueado por Terracciano na cobrança de escanteio.

28' – IKONE pega o que tem, vai para a área da direita e se encontra com Kaiof! O guarda israelense a empurrou!

29' – Gol do Maccabi Haifa com meio! O nigeriano Mohammed passa maravilhosamente para o israelense de origem etíope, que consegue cruzar com o pé direito e vence Terracciano: 2 a 1!

58' – Gol da Fiorentina com Beltran! Nico Gonzalez, da esquerda, para baixo, chute no peito para o argentino “Viking”, que marca no escanteio com a ponta do pé diagonal, em cinco de cada lado: 2-2!

61' – Velocidade de Duncan na área! Chute de pé esquerdo na área bloqueada por Kaif. Então feche a torneira!

66' – Voleio de Nico Gonzalez para Mandragora! Andergul, ex-jogador do Torino e da Udinese, não consegue marcar!

67' – Golo do Maccabi Haifa com Kalahili! Passe de Piero, drible certeiro de Ranieri e cruzamento rasteiro de pé direito! Qatari Maneea e 3-2 Israelita nos melhores momentos da Fiorentina: 3-2!

73' – Gol da Fiorentina com Mandragora! Triângulo Nico Gonzalez-Biraghi pela esquerda, bola no meio e canto na altura da marca de Mandragora: 3-3!

80' – Segundo amarelo e vermelho do show, Bonaventura voa em vão! Maccabi Haifa às dez!

90'+5 – Gol da Fiorentina com Barack! Uma longa série de passes de Viola, uma bola de Bonaventura para Barak que gira com o pé esquerdo e vence Caiuf com um chute imparável no último suspiro! READ Novo hino de domingo de Maradona

O melhor

Abaixo. Um gol rápido e um chute inteligente no peito para o gol de Beltran. Uma corrida para recordar.

o pior

Ranieri. Ele, junto com Milinkovic, é o mais difícil da defesa Viola ao enfrentar o veloz Piero e o talentoso Khalili.

O momento social

