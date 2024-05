Mourinho: Recusar Portugal a ficar em Roma foi um erro

“As finais com Roma e United são as mais difíceis de alcançar.”

Na carreira, Mourinho chegou seis vezes à final da Taça dos Campeões Europeus (2 com… Porto1 comInternacional1 com Manchester United E 2 com Roma). No entanto, alguns foram mais difíceis de alcançar do que outros: “Chegar às duas finais com a Roma foi o mais complicado. A Liga Europa com o Manchester United também foi provavelmente muito difícil. Porque eram duas equipes que estavam em uma situação nada ideal quando cheguei“.