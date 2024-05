Nadal ao vivo na Internazionale di Rome: acompanhe o tênis ao vivo

Roma – Começar Internacionais italianos Também para Rafael Nadalem sua primeira aparição nesta edição do torneio contra as eliminatórias BergsTenista belga nº 103 no ranking ATP. O espanhol, nº 305, volta como grande campeão no Foro Itálico, onde venceu dez vezes: Acompanhe a partida ao vivo E todas as atualizações.

16h41

O Derby Tricolor foi boicotado

O clássico italiano parou entre eles Matteo Gigante E Giulio ZeberiO primeiro estava à frente por 7-6 (7-2) e 4-3.

16h36

Está chovendo de novo em Pietrangeli

Depois do sol quente que acompanhou a manhã e a partida entre Nadal e Burgess, a chuva volta ao Foro Itálico. O início da partida foi adiado Arnaldi E Mayotte marcou em Centrale.

16h27

Rafa é seu próximo adversário

Para Nadal, foi uma partida custosa contra o poderoso Burgess, e o objetivo agora é recuperar energias na preparação para a próxima e muito difícil rodada contra o polonês polonês. Hurcatchnº 7 no ranking ATP.

16h21

Honra central

Todos no Foro Italico Center aplaudiram Rafael Nadal pela sua 70ª vitória no Campeonato de Roma.

16h19

Rafael Nadal vence!

Rafael Nadal retorna a Roma com uma vitória difícil, pois recuperou de desvantagem para vencer o belga Zizo Burgess por 4-6, 6-3, 6-4!

16h17

Iraniano qualificado

Depois de você Sara IraniEla se recuperou para vencer a americana Anisimova com um placar de 4-6, 6-2, 6-1.

16h14

Burgess se dá uma última chance

Burgess segura o saque e vai para 4-5, sua última chance no saque de Nadal.

16h10

Gladiador Rafa, mais um retorno

Nadal se recupera novamente, desta vez de 0 a 30, e vence o oitavo game de vital importância: 5 a 3 sobre Burgess no terceiro set, com a torcida do Central enlouquecendo.

16h04

Burgess está de volta aos trilhos

Não houve repercussão no impressionante 3-3 de três voleios que consumiu o saque de Nadal para Burgess, que segurou o serviço e voltou para diminuir a diferença.

16:00

Infinito Nadal, o jogo é dele

Momento decisivo da partida, quando Nadal recuperou de 0-40 e segurou o saque, ganhando 4-2 e mantendo a vantagem sobre Burgess.

15h53

Napolitano passa a vez

Lindo sucesso para Stefano Politanoa quem ele deveria conhecer Beretini Em vez disso, enfrentou o American Wolf, derrotando-o em dois sets com placares de 6-2 e 7-6 (7-3).

15h50

Burgess não desiste

Burgess não desiste, se salva da possibilidade de 1-4 e segura o saque, reduzindo para 2-3 contra Nadal. Ainda faltam jogos no Foro Itálico nesta terceira e decisiva partida.

15h43

Nadal segura saque

Agora a vantagem é tangível, Nadal segura bem o saque e leva vantagem de 3 a 1 sobre Burgess na decisão.

15h38

Descanso para Nadal

Rafa Nadal assume a liderança no terceiro set, quebra o saque de Burgess e ganha 2 a 1!

15h33

Nadal ativa o central

Burgess coloca Nadal em posição difícil, mas ele segura o saque e irrita a torcida central Dê um tiro impressionante depois de cair no chão. 1 a 1 na decisão.

15h31

Mudanças no rival de Arnaldi

Matteo Arnaldique entrará em quadra após Burgess Nadal em pleno Foro Itálico, muda de adversário: após a aposentadoria de Machak, vítima do vírus influenza, o sortudo perdedor Harold Mayotte, francês nº 130 do ranking ATP, entra no sorteio .

15h26

Burgess à frente

Burgess mantém o saque apesar da luta de Nadal. 1 a 0 no terceiro set. O belga vence a melhor troca da partida até o momento e cobra aplausos do Central.

15h22

Começamos novamente na Central

Uma pausa um pouco mais longa na Central antes do início do terceiro e crucial set para uma pausa para ir ao banheiro solicitada por Burgess. Começamos novamente com o serviço belga.

15h16

Nadal vence o segundo set!

A partida foi disputada, mas vencida por Rafa Nadal, que empatou a partida ao vencer o segundo set por 6-3! Está 1 a 1 no meio.

15h11

Retorno Coquiarito

A virada passa Elisabetta CocchiaritoQue recuperou de desvantagem para vencer o mexicano Zarazua com placar de 4-6, 7-5, 6-3.

15h09

Burgess tenta novamente

Mais uma boa rodada de serviço para Zizo Burgess, que acertou três ases e voltou a liderar por 3-5, antes de apostar tudo no saque de Nadal.

15h05

Nadal com força total

Nadal mais uma vez arriscou seu saque e deu a Burgess um break point antes de recuperar o controle da partida e abrir uma vantagem de 5-2 no segundo set.

14h58

Burgess fica ao lado do grupo

A rodada de saque é jogada com autoridade por Burgess, que saca bem e se mantém em fuga, conseguindo uma vantagem de 4 a 2 no segundo set contra Nadal.

14h52

Ele estende para Nadal

Uma partida difícil para Nadal, que primeiro erra e depois anula um break point: o espanhol amplia a vantagem para 4-1 no segundo set contra Burgess.

14h43

Padrão de Burgess

O primeiro game do segundo set foi vencido por Burgess, que diminuiu a diferença para Nadal, que agora liderava por 3-1.

14h42

Outra eliminação azul

A expedição azul de hoje tem mais uma eliminação, uma eliminação Geórgia Bedonifoi derrotado em dois sets pelo WTA nº 120, Saramcova.

14h39

Nadal muda seu ritmo

Nadal mantém o saque em zero e amplia Burgess para liderar por 3 a 0 no segundo set.

14h38

O espectador deu um suspiro de alívio

O homem que passou mal na arquibancada sai do centro de pé, acompanhado de socorristas. Possíveis investigações, mas respiramos aliviados.

14h36

Descanso para Nadal

É mais um Nadal no início do segundo set: Rafa 2 a 0 à frente de Burgess.

14h31

A partida recomeça e Nadal vence a partida

Recomeçamos após uma pausa de dez minutos, e Nadal conclui o primeiro tempo do segundo set e vence com placar zero.

14h27

A partida ainda está em espera

Parece que a situação voltou a se acalmar nas arquibancadas, mas a partida segue suspensa. Enquanto isso, Nadal conversa com sua equipe, enquanto Burgess permanece focado.

14h21

Ele adoeceu no meio e o jogo foi interrompido

Um espectador parece ter adoecido e é o próprio Nadal quem chama a atenção dos serviços de emergência. A partida está temporariamente suspensa (Ele aprende mais)

14h18

Empresa Passaro

Primeira alegria azul do dia, com Francisco PassaroClassificado em 240º lugar no mundo, que surpreendentemente derrotou o francês Rinderkneich, nº 73, por 6-7, 7-5, 7-6 (9-7), após três match points serem anulados contra seu oponente.

14h13

Burgess vence o primeiro set!

A estreia de Rafael Nadal em Roma foi em alta: o belga Zizo Burgess venceu o primeiro set por 6 a 4, apesar de quebrar o primeiro saque do espanhol.

14h07

Nadal perde saque

A quebra de saque talvez tenha sido crucial no primeiro set, já que Burgess quebrou o saque de Nadal e liderou por 5-4, com o saque virando a seu favor quando a partida recomeçou.

14h03

Burgess não cede um centímetro

Depois de mudar de quadra, Burgess voltou muito determinado e venceu o saque, empatando em 4 a 4 no primeiro set.

13h58

Nadal assume a liderança novamente

Depois de perder dois jogos seguidos, Nadal voltou a assumir a liderança, segurando o saque e arrancando aplausos do Central com seus primeiros figurões da partida. 4-3 para o espanhol no primeiro set.

13h55

Burgess acerta as contas

Burgess segura o saque, reequilibra o primeiro set, chegando a Nadal em 3-3. Outra dupla falta foi seguida de um golpe esmagador para o belga.

13h49

Uma pausa também para Burgess

Reação imediata de Burgess que recuperou do 0-30, quebrando o saque de Nadal e reabrindo o primeiro set.

13h42

Descanso para Nadal

Aceleração de Nadal, que quebra o saque de Burgess e amplia a vantagem para 3 a 1 no primeiro set.

13h37

A terceira partida foi disputada

A terceira partida foi disputada com Nadal tendo que se recuperar de um forte Burgess para assumir a vantagem de 2 a 1.

13h33

Burgess segura o saque

Zizo Burgess responde a Nadal, segura o saque, comete dupla falta e acerta um ás. 1-1 no meio.

13h28

Nadal vence a primeira partida

Um início tirânico para Rafael Nadal, que mantém o saque e concede apenas 15 para Burgess.

13h28

Começamos no meio

Com sol e boa torcida, iniciamos na Centrale del Foro Italico com a partida entre Nadal e Burgess. Serviço Maiorca.

13h22

Mais duas eliminações

O dia da Azzurri não começou da melhor maneira: além da eliminação de Stefanini, ela também foi eliminada imediatamente Frederica De Saraem oposição ao muito superior Gracheva, e Andrea Vavasori. Ele também foi eliminado em dois sets pelo alemão Kupfer.

13h19

A estreia de Nadal foi transmitida ao vivo gratuitamente

Será possível acompanhar ao vivo o jogo entre Nadal e o belga Berges. Todas as informações aqui.

13h16

Stefanini e Nadal foram logo eliminados

Ele terminou a partida feminina que viu Lucrécia Stefanini Linda Neskova rendeu-se em dois sets, vencendo por 6-3, 7-6 (7-1). Em breve em campo Central Foro Itálico A tão esperada estreia de Rafael NadalQuem enfrenta o belga Bergs.

13h05

Que horas é Nadal x Burgess?

A partida entre Nadal e Burgess acontecerá no Centrale del Foro Italico logo após a partida entre Lucrezia Stefanini e Linda Neskova, que começou às 11h.

Foro Itálico (Roma)