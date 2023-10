Para “Visenza e as Montanhas”, inaugura em Bertoliana a exposição dedicada à pintura de paisagem

A exposição é inaugurada no Palácio Cordilina, sede da Biblioteca Cívica Bertoliana “Ilustrações de Alta Altitude – Flora e Fauna das Nossas Montanhas”. Águia, raposa, chapim, veado, coruja… Os trabalhos em aquarela, lápis e grafite das pintoras Annalisa e Marina Durante, vencedoras de diversos prêmios internacionais, trazem a Vicenza a flora e a fauna encontradas nas montanhas, que podem ser observadas de uma pessoa atenciosa e ilustrada com muita técnica e habilidade.

A exposição faz parte do festival “Visenza e as montanhas”um mês de filmes, encontros e exposições dedicados à cultura serrana, chega à sua décima quarta edição graças à colaboração entre o Departamento CAI de Vicenza, Giovanni Montagna de Vicenza, a Società Alpinisti Vicentini e MontagnaViva de Costabissara, o apoio do Município de Vicenza e em colaboração com a Biblioteca Cívica de Bertoliana.

“Temos o prazer de receber esta exposição na Biblioteca Bertoliana – disse o assessor de cultura, turismo e atratividade da cidade na prévia Ilaria Fantine – que nos convida a parar e observar a natureza. Esta é também uma forma de enfatizar a preocupação com o meio ambiente que a nossa gestão partilha e promove. “É um olhar para as montanhas e, de uma forma mais geral, para o mundo, que desperta grande interesse em todas as idades, como comprova o sucesso das oficinas, que já estão esgotadas no que diz respeito às crianças.”

A abertura da exposição, hoje pelas 20h30, será acompanhada por uma demonstração da técnica de desenho natural e pela apresentação do livro do pintor, “Vamos Desenhar Animais”. “Guia de desenho de paisagem com lápis de cor” (ed. Il Castello), na “Sale Centrale Dalla Pozza” no piso nobre do Palácio Cordilina.

A exposição está aberta e a entrada é gratuita de 14 de outubro a 12 de novembro, diariamente, exceto às segundas-feiras, das 10h às 18h.

Estão previstas oficinas de pintura para crianças (esgotadas) e adultos.

As obras instaladas estarão à venda a partir de 13 de novembro. Uma parte dos lucros será doada para eventos em Vicenza e Montana 2024.

Pintores

Annalisa e Marina Durante, irmãs gêmeas, são pintoras e artistas da natureza. Desde crianças foram atraídos pelo mundo dos animais e do desenho, por isso transformaram a sua paixão em profissão. Marina adora caminhadas, mergulho e fotografia, e viaja para conhecer lugares inexplorados onde a natureza reina, em busca de fotografias que sirvam de inspiração para suas pinturas.

A curiosidade de Annalisa pelos animais é sutil e delicada, e sua natureza é feita de sussurros e escuta alegre. Adora estar em parques e florestas em silêncio e contemplação para observar e ouvir a vida escondida.

Suas ilustrações foram publicadas em livros em muitos países ao redor do mundo, da China à América. Eles foram convidados ao Parque Nacional de Galápagos para ilustrar as aves locais. Eles trabalharam na Organização para Alimentação e Agricultura para ilustrar diferentes tipos de peixes.

Especializados no ensino de desenho da natureza, ministram cursos e oficinas presenciais e online voltados para crianças, adolescentes e adultos e são professores de desenho da natureza na histórica Scuola del Castello de Milão.

Eles ganharam vários prêmios em competições nacionais e internacionais de arte da vida selvagem.

para obter informação: www.duranteillustrations.com

Em alguns lugares as oficinas ainda são gratuitas para oficinas de adultos

Sábado, 14 de outubro Na sede da Giovanni Montana em Vicenza, na Via Borgo Scrofa 18, ainda há vagas disponíveis para a oficina de aquarela natural para adultos “Draw Nature”, com as pintoras da galeria Annalisa e Marina Durante.

Neste encontro, Annalisa e Marina vão ensinar uma técnica de desenho simples, mas eficaz. Através de diferentes etapas, eles orientarão os participantes na criação de um desenho de quatro corujinhas.

O registro é obrigatório. O custo é de 30 euros.

No entanto, todos os lugares já estão esgotados Disponível para participar, Dr.Domingo, 15 de outubro Na Biblioteca Cívica Bertoliana, oficina de desenho da natureza para crianças dos 7 aos 14 anos “Vamos desenhar um esquilo”.

Neste encontro, Annalisa e Marina orientarão os participantes na criação do desenho de um esquilo. Em seguida, procederemos à coloração do pequeno roedor com lápis de cor claro-escuro, criando as sombras.

Revisão de Vicenza e as montanhas

Enquanto isso, continuam as críticas de filmes e os encontros dedicados às montanhas.

MTerça-feira, 17 de outubro A exibição dos filmes está prevista para as 20h45, na sala de cinema Patronato Leone XIII. paracom.ltaway 4000Escrito por Luca Matassoni e Marco Tonoli

O filme conta a história de uma amizade entre gigantes alpinos, quando Gabriele Bernzoni e Nicola Castagna se encontram durante cursos de formação para se tornarem guias alpinos e descobrem que têm um sonho comum: escalar todos os 82 picos alpinos acima dos 4.000 metros. Uma temporada. O filme conta a experiência da escalada, focando no lado humano da história e nas relações entre heróis e heroínas. Altavia 4000 é uma viagem pelos Alpes, uma aventura de autodescoberta e das conexões profundas que ali nascem.

O filme ganhou o prêmio “Città di Imola” no 71º Festival de Cinema de Trento. Os diretores estarão presentes na sala.

Será exibido na mesma noite oComerciantes CFilme de animação do realizador português João Gonzalez.

Todos os dias, pai e filho saltam de pára-quedas da sua vertiginosa casa numa montanha até à aldeia, muito abaixo, onde vendem o gelo que produzem.

González ganhou inúmeros prémios e, em 2022, tornou-se o primeiro realizador de animação português a receber um prémio no Festival de Cinema de Cannes para Comerciantes de Gelo, que também se tornou o primeiro filme português a ser nomeado para um Óscar.

João González, realizador, animador, pintor e músico português, tem interesse em aliar a sua formação musical à de compositor de animação, onde desempenha o papel de compositor e por vezes também de instrumentista nos filmes que dirige, por vezes acompanhando-os com apresentações ao vivo. performances.

Quinta-feira, 19 de outubro O festival segue para a sala polivalente Patronato Leone XIII onde o filme será exibido às 20h45. paraLongo alcance em direçãoparaNapoorna Escrito por Ennio Savio e Rosanna Passan.

O espetáculo descreve a experiência de um grupo de amigos apaixonados por montanhas, em sua jornada pelos vales do Nepal para chegar ao acampamento base de Annapurna, uma das mais magníficas oito mil montanhas do Himalaia, em meio a chuvas de monções inesperadas e ameaçadoras. Derrotando o propósito da viagem e encontros inusitados com aldeões incansáveis.

Terça-feira, 24 de outubro Por fim, às 20h45, em colaboração com o Trento Film Festival 365, o filme será exibido na sala de cinema Patronato Leone XIII. Eevanescente Dirigido por Alastair Lee, mostra de perto a escalada escocesa no inverno, uma estação fugaz que oferece um espetáculo sem precedentes.

A câmera segue os escaladores experientes Guy Robertson e Greg Boswell em busca de novas rotas de inverno nas Terras Altas da Escócia. Greg e Jay conseguiram completar uma primeira subida extraordinária em alguns dos cenários de escalada mais impressionantes.

Simon Richardson e Helen Renard, dois importantes montanhistas escoceses, também são entrevistados no filme.

O filme ganhou o Ritter Sport Award por mostrar a paixão, o espírito de aventura e o envolvimento que guia os montanhistas em busca de novas rotas de inverno na dura Escócia.

A exposição, performances e encontros são de entrada gratuita.

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/evento/evento.php/354545

www.vicenzaelamontagna.it