Gols de Zapata, Sanabria e Zappacosta – Corriere.it

Atlanta agora sonha grande. obra-prima de Zapata Gangue empurra suspiro Depois do Inter (pelo menos uma noite), dois pontos atrás do quarto lugar ocupado por Milan e Roma. O colombiano aposta a fundo nos últimos centavos de uma partida muito equilibrada: cai forte na esquerda, entra na zona, mata Shores com magia (perfeita até aí), devolve pela direita e constrói um poderoso, certeiro e estonteante jogo. Tiro com o pé direito. Jaspe descobre um verdadeiro tesouro no momento mais quente da temporada: além do alvo (desaparecido desde novembro), Zapata voltou a arar o campo e os adversários. “Uma peça maravilhosa”, regozija-se o Delfim. Três pontos principais. Corrida da Liga dos Campeões? É muito difícil, e aqui ninguém desiste”. Em vez disso, há muita amargura na boca no vestiário Um touro havia compensado há poucos minutos um erro de Milinkovic-Savic (envergonhado e ridicularizado por sua posição por Zappacosta na primeira metade) Com o maravilhoso 1-1 Sanabria: O míssil de Miranchuk de 25 metros (desvio de De Roon), um milagre para Sportillo, que nada pôde fazer na entrada do Paraguai (10º gol no campeonato).

Sem Radonjic (pelo menos três semanas parado devido a um problema muscular), Ivan Juric escolheu a dupla Miranchuk-Karamoh atrás de Sanabria. No meio de campo Linetti confirmou ao lado de Ilic. Lázaro está de volta como dono depois de quase 4 meses. Gasperini de Roon e Ederson atuam no centro do campo, depois contando com meias-atacantes (Kopminers, Pasalik) para apoiar Hooglund. A primeira metade é muito tática, decidida por apenas um episódio. Antes e depois do golo “dado” de Zappacosta, zero emoções. pelo contrário sem tiros em direção às duas portas. Corridas táticas mascaradas em todos os setores. Gasperini movimenta seus peões para isolar o duelo Schuurs-Hojlund pela liderança, mas Dane perde tudo no confronto direto com Dutch del Toro. Djidji e Buongiorno na segunda linha também são muito cuidadosos. Granadas dominam a primeira parte por muito tempo, com Sanabria saltando e “limpando” Um grande número de bolas tentando servir de trampolim para os laterais e meias-atacantes: tudo de acordo com os planos táticos até 20 metros do adversário, quando a última jogada é perdida. Na verdade, Toro chegou lá uma vez a um tiro de pedra de Sportello – com Atalanta já na liderança -, e o fechamento de Ederson é surpreendente, lendo antes de tudo o post tóxico de Miranchuk. READ Pênaltis amaldiçoados para a Itália: o Campeonato Europeu termina em derrota