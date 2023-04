“A justiça desportiva deve-me dois lugares, com a Lazio…”

Mourinho, o treinador português, no final do jogo Roma-Milão, fala da justiça desportiva, recordando a ausência no derby com a Lazio.

dois assentos – Quando falamos de justiça esportiva, digo que me devem duas cadeiras. Não estive com o Sassuolo e a Lazio, agora o Serra é culpado mas não posso voltar a jogar os dois jogos