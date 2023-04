Bologna-Juventus, Moviola: Orsolini cai na área, mas Souza não pode ir ao VAR, Mazzolini decide a cobrança de pênalti. Faça dentro da área de Melek: é pênalti primeira página

jogo entre Bolonha – Juventusno palco Às 20h45 No Stadio Dall’Ara, é um adiamento Trigésimo segundo dia da Série A, que fecha o programa de domingo. Aqui estão os episódios de arbitragem mais discutidos analisados ​​por moviola di Calciomercato.com:

Bolonha – Juventus H. 20h45

nojento

Sacerdotes – Yoshikawa

Quarto: Minelli

Var: Mazzoleni

Avar: Baganesi

29′ pênalti para a Juventus – Lucumi se estende até Milik na margem direita do distrito, Souza marca o pênalti, mas, como lembrou Mazzoleni, acertadamente transforma a decisão em cobrança de pênalti, Já que o erro ocorreu na linha. Também neste caso a tela não funciona, então é o assistente de vídeo quem decide, mas com base em um fato objetivo.

8′ Pênalti para o Bologna – Sousa não pode ir ao VAR para revisar a fala de Danilo, Foi o assistente de vídeo de Lissone Mazzoleni quem marcou o pênalti, após revisar o procedimento. O pênalti parece estar aí, visto que o zagueiro acerta Orsolini, ainda que a decisão seja subjetiva. Aqui está a explicação.

6′ – Emocionante, Ursolini desvia de Danilo na área, mas esbarra no brasileiro: No entanto, o árbitro não vê o anel e não pode ir ao VAR para analisá-lo, devendo aguardar qualquer comunicação de Mazzolini.

5′ – Impressionante em Dall’Ara: O VAR funciona normalmente, o telão do estádio também não. Por enquanto, Sozza não pode ser chamado de volta para assistir a nenhum episódio, no entanto De acordo com o regulamento, quem decidirá será o videoassistente de Lissone.

2′- Cartão amarelo instantâneo para Bosh, deslize perigoso para Alex Sandro.