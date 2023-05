Inter-Lazio na TV e ao vivo: onde assistir

Os Nerazzurri de Simone Inzaghi recebem os Biancocelesti de Sarri para o almoço da 32ª rodada da Serie A: onde assistir Inter x Lazio

EU’Inter Pelos anfitriões de Simone Inzaghi lno Lácio Por Maurizio Sarri no Lunch Match no trigésimo segundo dia de Série A 2022/2023 See More. Os nerazzurri estão em sexto na classificação com 55 pontos, e os biancocelesti em segundo com 61 pontos: dependendo do resultado final, o Napoli pode se sagrar matematicamente campeão da Itália em pouco tempo. Inter-Lazio: O desafio será jogado domingo, 30 de abril de 2023 em um cenário Estádio Giuseppe Meazza em Milãocom Saída às 12h30. A partida será arbitrada pelo Sr. guia de marca de Departamento de Torre Annunziata.

Clique aqui para assistir aos jogos anteriores do Inter-Lazio

Inter Lázio Será transmitido ao vivo de dazen. Os assinantes poderão acompanhar a partida na transmissão ao vivo em seus computadores, conectando-se ao site oficial da plataforma, ou em smartphones e tablets por meio do aplicativo. dazenEle pode ser baixado em todos os dispositivos iOS e Android.

Também será possível acompanhar Inter Lázio Em Smart TVs mais recentes compatíveis com o aplicativo ou conectando um console TIMVISION BOX, Xbox, PlayStation 4 ou 5, Google Chromecast ou Amazon Fire TV Stick à sua TV. Além disso, graças a um acordo com a Sky, os assinantes de TV via satélite poderão assistir à partida em um decodificador Sky Q por meio do aplicativo DAZN.

Comente Inter Lázio sobre dazen confiado a ele Eduardo Testonicom comentários técnicos de Massimo Gobbi. A partida antes e depois da partida verá os campeões do estádio Giuseppe Meazza do Milan Marco Russo e Borja Valero E Marco Barolo.

progresso Inter Lázio Também será transmitido ao vivo pela TV de céu, Será transmitido nos canais Sky Sports One (No. 201 Satélite, No. 472 e No. 482 Digital Earth), Sky Sports Futebol (nº 202 e 249 para satélites, nº 473 e 483 para Terra digital), Sky Sports (Satélite nº 251) e Sky Sports 4K (nº 213 do satélite).

Comente Inter Lázio sobre céu será confiado a Maurice Compagnonique será acompanhado por Luca Marchegiani para comentário técnico. A partida pré e pós-jogo testemunhará os campeões do jogo no “La casa dello Sports Day” Georgia SeneE Stefano DeGrandisE André Marinuzzi E Luca Marchegiani (de San Siro).

Acompanhe a Inter-Lazio no DAZN. ativo agora

informações e onde vê-las

uma corrida: Liga Italiana de Futebol 2022/23

quando: domingo, 30 de abril de 2023

Iniciando: 12h30

estádio: Giuseppe Meazza (Milão)

Onde você vê na TV: dazenSky Sports One (nº 201 satélite, nº 472 e nº 479 terrestre digital), Sky Sports Futebol (nº 202 e 249 satélite, 473 e 483 digital terrestre), Sky Sports (nº 251 satélite), SKY SPORTS 4K (Satélite nº 213)

Onde é transmitido: dazene Sky Go e NOW

governar: Manual Marco Torre Annunziata