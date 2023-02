Ele reage e uma briga começa

Roger Schmidt foi revistado com uma garrafa de água jogada da arquibancada. O treinador do Benfica reagiu mal ao relançá-lo nas bancadas e fazer alarde. O árbitro decide retirar o cartão vermelho.

o benfica Eles estão passando por um período muito positivo depois de vencer o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Brugge e liderar a classificação da La Liga com +8 do segundo colocado Porto. A seleção portuguesa deu continuidade a esta série positiva ao retomar o jogo fora de casa frente ao Vizela com um resultado 0-2. A partida, que deu mais três pontos ao Benfica, ficou marcada por um episódio especial. Roger Schmidto treinador dos portugueses, nos últimos minutos da partida e em pleno estado de recuperação, foi tocado por uma garrafa de água atirada das arquibancadas que o coçou a cabeça.

Um gesto que Schmidt não suportou e aceitou e por isso reagiu instintivamente. oO treinador do Benfica apanha aquela garrafa do verde E em um instante Relançá-lo nas arquibancadas. A reação desencadeia completamente a multidão na arquibancada logo atrás de seu assento. O árbitro Almeida está atento a tudo, e enquanto toda a comissão técnica tenta acalmar a raiva de Schmidt, o árbitro aborda o treinador do Benfica.

O julgamento o chama em voz alta para o espanto geral. Os dois se olham até que Almeida tira cartão vermelho e o expulsa. Schmidt diz algo para ele, mas ele percebe que estava errado. aqui? impossível. Antes de entrar no túnel dos balneários, o treinador do Benfica volta a esbarrar nos adeptos da casa. Um forte confronto verbal vê Schmidt reagir novamente, para grande provocação da torcida da casa. Câmeras capturam o técnico Imitando um gesto de 2 a 0 para os torcedores, ou melhor, o resultado final que foi amadurecendo dentro de campo. Também neste caso está chovendo tudo no campo, até isqueiros.

Schmidt diria mais tarde na coletiva de imprensa que estava errado: “Respondi a algumas provocações dos torcedores atrás de mim – explicou – Não é permitido, por isso aceito o cartão vermelho.” Schmidt agora corre o risco de perder mais de dois dias do torneio, mesmo que todas as suas atenções estejam voltadas para o jogo de volta contra o Brugge, que pode realmente dar aos portugueses uma chance de chegar às quartas de final e começar a sonhar. O primeiro objetivo de Schimdt é eliminá-lo permanentemente “Maldição Europeia de Bella Gutman” Foi parcialmente evitado de uma vez por todas ao vencer a Liga da Juventude.