Pioli vence Gasperini e segura a Inter

Com um gol em cada tempo Milão Acerte oAtlanta para São Siro No adiamento do vigésimo quarto dia de liga e conectarInter Em segundo lugar na classificação com 47 pontos, em -18 Nápoles Mas em +5 e acima Lácio Seu quinto compromisso amanhã contra Sampdoria. O segundo nocaute consecutivo para o Atalanta, agora reduzido a -6 na área Liga dos Campeões. O Milan, que parecia ter reencontrado a solidez perdida ao encerrar o quarto período consecutivo sem sofrer nenhum gol, entre o Campeonato e a Liga dos Campeões. A partida foi decidida no primeiro tempo com um gol contra Moso Um grande tiro do lado de fora Theo Hernandez É o segundo gol seguido messias. Pioli pode sorrir com um retorno a um domínio minyan entre pólos e ibrahimovic Que fez sua estreia na temporada após uma longa lesão. O atacante sueco de 41 anos está ausente há 280 dias, com a última partida disputada em 22 de maio de 2022 no Reggio Emilia contra o sassuolo Na partida que deu o título ao Milan scudetto. As notas apenas desligam os avisos Lião E crônicaambos avisaram que perderiam a próxima corrida com florentino.

Serie A, Milan – Atalanta 2-0: Relatório e estatísticas do jogo

classificação da liga italiana

Configurações escolhidas por Pioli e Gasperini

Nos rossoneri, Pioli encontrou Maignan no gol e confirmou a confiança no jovem Thiaw em sua já habitual defesa de três homens com Kalulu E Tomori. No espaço das bandas Messias e Teo Hernandez com acentuá-los E Krunic está no meio do campo. direto em frente Ibrahim Diaz Leo sucedeu Giroud com Ibrahimovic no banco. Em Atlanta, a Gasperini coloca uma unidade similar com Lockman E Ederson Sobre o furo atrás do atacante em ascensão Hooglund. Apesar da chuva e granizo ainda atingiu o público São Siro, com mais de 72.000 ingressos vendidos. Muitos convidados e dignitários são esperados esta noite, o último dia do Semana de Moda de Milão. Convidados especiais da noite May Musk – modelo, nutricionista, empresária e influencer, além de mãe de Elon Musk – e tenista grega Stefanos Tsitsipas.

O autogolo de Musou abre o placar

Um início de jogo violento para o Milan, imediatamente perigoso nos primeiros minutos primeiro com uma cobrança de falta na ponta de Tonali e depois com um pé esquerdo do centro da área via Gouraud que sempre termina acima do travessão. O Milan teve a posse de bola por muito tempo, procurando um buraco na defesa do Bérgamo. Os meninos Gasperini defendem bem e, quando podem, tentam usar a velocidade de Lookman e Hoglund para assustar a retaguarda rossoneri. Aos 25 minutos, o Milan passou graças a um belo chute de pé esquerdo de fora da área Theo Hernandez Ele bateu primeiro contra o poste e depois nas costas Moso antes que acabe na rede. O goleiro argentino não teve sorte, mas o gesto técnico do francês foi sensacional.

No segundo tempo Messias dobra

A Atalanta tenta revidar, mas abre espaço para o contra-ataque do Milan com Leão quase dobrando no final da meia hora. No início do segundo tempo, o Atalanta tentou elevar seu centro de gravidade para empurrar o Milan para o seu meio-campo. No entanto, a equipe de Gasperini não encontrou aberturas no celular e alertou a defesa rossoneri. Nesse sentido, o trabalho de regressão de Tonali na área central é fundamental. Assim, no contra-ataque, o Milan ainda esteve perto de dobrar em duas ocasiões: a primeira com Jerrod então com Lião. De qualquer forma, o grande Moso mantém o Atalanta vivo. O guarda-redes argentino também se repete em Messias, momentos depois de Boga ter entrado nas fileiras dos europeus no lugar de Ederson para dar mais vitalidade à manobra ofensiva. Também fora do Lookman de Morel. A vinte minutos do final, mais duas ocasiões no contra-ataque do Milan falharam: a primeira com Leão, que disparou com força um apoio fácil na frente do gol após passe da esquerda de Tonali, e a segunda com Messias que, a um tiro de pedra de Musso cobra escanteio após passe de Leão. Faltando pouco mais de um quarto de hora, Pioli manda a campo Dee Kettlery Em vez de Diaz e acima de tudo ibrahimovic para Giro. A sueca fica empolgada e logo tenta se exibir, o que incomoda os defensores da deusa. A equipa acompanha-o e não é à toa que o merecido bis saiu aos 86 minutos messias, com um toque delicioso por baixo para passar por Musso com assistência profunda de Leão. É o nocaute que atordoa Atlanta. San Siro explode, deixando uma nova noite de celebração.