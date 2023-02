Ginástica artística, Manila Esposito e Matteo Levantesi vice-campeão em solo e barras paralelas – OA Sport

Manila Esposito é a rainha absoluta da primeira fase da Copa do Mundo 2023 Ginástica Artística, o circuito itinerante máximo internacional de ginástica artística dedicado às disciplinas individuais. Depois do grande sucesso de ontem no saltoo sino (agora estacionado no Lazio por anos) Gigante na prática de palavras. A aluna Camila Ugolini, matriculada na Ginástica Civitavecchia, realizou um treino fantástico na plataforma Cottbus (Alemanha), apresentando quedas acrobáticas valiosas e ótima execução. A explicação da jovem de 16 anos convenceu os jurados, que lhe concederam 13.566 pontos (5,5 D).E eles entregaram o segundo lugar.

Manila Esposito parece ter entrado em uma nova dimensãoaté mesmo além dos limites de Bill Paese: no ano passado ele participou da Copa do Mundo e pagou o preço por um pouco de emoção em seu primeiro ano como sênior na seleção final (na qual a Itália terminou em quinto devido aos muitos erros cometidos por todos os Pixies), mas parece ter ganhado agora a segurança necessária para se manter no topo e certamente terá uma chance Dê a sua opinião daqui a pouco mais de um mês no Campeonato Europeu. O nosso piloto conseguiu superar o britânico Robbie Evan (13.466) na corrida vencida pelo japonês Azuki Kokofugata (13.633), enquanto Alice D’Amato teve que se contentar com o quarto lugar. O jovem de 20 anos, natural de Gênova, conquistou ontem uma vitória impressionante nas barras assimétricas com uma ótima pontuação de 14500, Ele trouxe um exercício de 5,2 D Score para a competição e somou 13.133 pontosConsegui o terceiro lugar depois da alegria de ontem.

Um segundo lugar igualmente impressionante foi conquistado por Matteo Levantesi. A Azul, já finalista nos últimos Campeonatos da Europa, continua a elevar o seu nível de treino e a proporcionar um teste à corrida com Nota inicial 6.5. O homem das Marcas mostrou de forma convincente todos os elementos e obteve Total 15.266útil por ter chegado ao segundo degrau do pódio ao derrotar o filipino Carlos Yolo, terceiro nos últimos Mundiais e parando hoje em 15166. O ucraniano Ilya Kovtun (15366) triunfou. Assim também chega a primeira alegria masculina nesta expedição teutônicaquando a final ainda falhou na barreira, foi classificado por Carlo McKenni com o melhor resultado da qualificação.

Ginástica artística, Alice D’Amato Imperatriz das barras paralelas: vitória na Copa do Mundo, Itália dominante

Ver mais

Martina Maggio falhou na trave gigante. O jogador do Brianza era particularmente amado por sua precisão na primeira rodada da Série A, quebrando uma barreira de 14 pontos, mas o Queen se manteve firme. Algumas falhas nesta ocasião internacional e tive que terminar em quinto com uma pontuação de 13,066 (pontuação de 5,0 D). O japonês Mana Okamura (14.133 com 5.7 PPS) venceu, conseguindo bater o seu compatriota mais popular Urara Ashikawa (campeão mundial de 2021 parou em 14.066). A completar o pódio esteve a portuguesa Filipa Martins (13.133), que governou a taiwanesa Hua-Tien Ting (13.100). O armênio Artur Davtian se destacou no salto (15.133), deixando para trás Mehdi Alfati do Irã (14.983) e Wai Hong Shek de Hong Kong (14.733).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi

Leia todas as notícias do dia na OA Sport